* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Ăn không đủ no Trước trận đại chiến gặp Thái Lan chiều nay, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Khẩu phần ăn khá ít nên các cầu thủ ăn không đủ no. Lực lượng hậu cần của VFF và đoàn thể thao Việt Nam đã làm việc với khách sạn, để đặt thêm thức ăn và chấp nhận chi trả thêm tiền nhưng khách sạn không đồng ý. Chúng tôi đã yêu cầu BTC nếu được nên cho đội Việt Nam nấu ăn thêm ở khách sạn để giúp cầu thủ ngon miệng và có thể lực tốt nhất, hy vọng sẽ có sự điều chỉnh trong thời gian sớm nhất”. Một số thành viên đội tuyển nữ cho biết cái khó với toàn đội là có tiền cũng không mua thêm được thức ăn mang vào vì đến thời điểm này khách sạn không đồng ý cho nấu thêm còn tự ăn thì cũng chẳng biết làm sao chế biến vì thức ăn đem theo không đủ dinh dưỡng đáp ứng. VFF đang ráo riết kiến nghị BTC và tìm phương án để các cầu thủ nữ có bữa ăn đủ chất để thi đấu tốt tại SEA Games kỳ này. Không nhân nhượng người Thái Bảng B của tuyển nữ Việt Nam chỉ có 3 đội gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nên việc vào bán kết với tuyển Việt Nam khá dễ dàng do Indonesia quá yếu. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết thắng Thái Lan để tạo hưng phấn tâm lý tốt. Thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ đoạt ngôi đầu bảng B và gặp đội nhì bảng A nhẹ hơn tại bán kết. Ngoài ra, thắng Thái Lan sẽ giúp các tuyển thủ thêm tự tin nếu gặp lại người Thái ở chung kết. Lúc đó, yếu tố tâm lý nhờ trận thắng từ vòng bảng sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam thi đấu sung mãn để bảo vệ ngôi hậu của mình. Cũng như đội nam, điều mà HLV Mai Đức Chung rất lo ngại là thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo không đảm bảo chất lượng. Khi tập luyện, chỉ mới chạy tầm 20 phút, các cầu thủ nữ đã thấy đau gan bàn chân, vì thế, khi thi đấu rất dễ dẫn đến chấn thương. Ông Chung đã căn dặn cầu thủ của mình phải khởi động thật kỹ và cẩn trọng trong thi đấu, bởi bất cứ chấn thương nào cũng là đáng tiếc. Đá với Thái Lan, tuyển Việt Nam tiếp tục trông cậy vào tài săn bàn của chân sút Huỳnh Như cũng như sự hỗ trợ từ các đồng đội Tuyết Dung, Bích Thùy, Hải Yến. Ở tuyến dưới, hậu vệ Chương Thị Kiều sẽ cùng các đồng đội của mình bảo vệ khung thành thủ môn Kim Thanh. Việt Nam vừa thắng Thái Lan ở chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 với bàn thắng của Huỳnh Như, nên toàn đội rất tự tin sẽ tái lập thành tích này. Đội hình dự kiến: Kim Thanh (thủ môn), Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Xuyến (hậu vệ), Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Bích Thủy (tiền vệ), Huỳnh Như, Hải Yến (tiền đạo) (T.K) Truyền hình BáoThanh Niênsẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu tuyển nữ VN gặp Thái Lan từ 13 giờ 45 hôm nay 26.11 với sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương, người đẹp Huỳnh Trang Nhi, nhà báo Huỳnh Sang và nhà báo Quang Tuyến, đồng thời nối cầu truyền hình tại Philippines với biên tập viên Trần Tuấn Anh. Đồng hành với chương trình là Công ty du lịch Vietravel, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty tư vấn DP, nhãn hàng bia thủ công SEEFAHRER. Chương trình được phát trực tiếp trên trang web BáoThanh Niên(www.thanhnien.vn), trên Facebook, fanpage BáoThanh Niênvà kênh YouTube thể thao 360.