[Bóng đá SEA Games 30] U.22 Việt Nam - U.22 Campuchia: Thầy Park giỏi lấy kỳ tích hủy diệt... hiện tượng

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Phòng ngự không thể mắc sai lầm cá nhân

Chắc chắn Chắc chắn Quang Hải sẽ không đá trận bán kết này, nhưng mối bận tâm của chúng ta không nằm ở hàng công. Mất Quang Hải và Trọng Hùng, U.22 VN vẫn nổ súng đều đặn với tổng cộng 17 lần sút tung lưới đối thủ sau 5 trận. Tiến Linh và Đức Chinh mỗi người 5 lần lập công, kế đó là Hoàng Đức, Thành Chung, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Việt Hưng… Rất đa dạng về nguồn bàn thắng ngay cả khi đã trừ đi thành tích ghi bàn của 2 cầu thủ chấn thương. Ở U.22 VN bây giờ, dù chơi với 1 hay 2 tiền đạo thì ai cũng có thể ghi bàn, kể cả các trung vệ. Nên nhớ, Văn Hậu vẫn đang rất nung nấu có bàn thắng cho riêng mình ở SEA Games 30. Đội hình dự kiến Văn Toản (thủ môn); Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu (hậu vệ); Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Việt Hưng, Thanh Thịnh (tiền vệ); Đức Chinh, Tiến Linh, Hoàng Đức (tiền đạo). Bài toán lớn nhất của U.22 VN sẽ là hàng thủ, nơi thủ môn Văn Toản cần học cách đứng dậy mạnh mẽ của người nữ đồng nghiệp Kim Thanh. Ở trận gặp Thái Lan, Kim Thanh hơi nhút nhát và chần chừ trong ra vào khiến tuyển nữ VN vuột mất 3 điểm vào cuối trận. Bài toán lớn nhất của U.22 VN sẽ là hàng thủ, nơi thủ môn Văn Toản cần học cách đứng dậy mạnh mẽ của người nữ đồng nghiệp Kim Thanh. Ở trận gặp Thái Lan, Kim Thanh hơi nhút nhát và chần chừ trong ra vào khiến tuyển nữ VN vuột mất 3 điểm vào cuối trận. Nhưng hôm qua, trước Philippines cực mạnh về không chiến với những cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và Mỹ, cô gái đang khoác áo CLB TP.HCM chơi cực kỳ xuất sắc và được HLV Mai Đức Chung đặc biệt khen ngợi. Văn Toản cũng mắc sai lầm đầu trận gặp Thái Lan. Nhưng anh sẽ tiến bộ nếu xác định được tâm thế trận gặp Campuchia là cơ hội sửa sai và rèn luyện bản lĩnh.

Thận trọng với Campuchia Thận trọng với Campuchia HLV Park Hang-seo: “U.22 VN sẽ dùng hết sức lực và tinh thần để vào chung kết” Đây là trận đấu rất ý nghĩa vì nếu thắng chúng ta sẽ vào chung kết, nhưng khó khăn vì Campuchia nằm ở bảng A đá ít hơn 1 trận, nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho U.22 VN. Nhưng chúng tôi sẽ dùng tất cả tinh thần, thể lực để thắng trận đấu này. Tôi biết cách chơi bóng của U.22 Campuchia, biết tiền vệ Sieng Chanthea vắng mặt vì nhận 2 thẻ vàng. Tôi kỳ vọng hàng công U.22 VN sẽ thi đấu như một phần của đội bóng, ghi bàn và chiến thắng. Ngoài Quang Hải, Trọng Hùng đau từ trận đầu tiên vẫn chưa trở lại, nhưng trước Campuchia có lẽ cậu ấy sẽ ra sân. Campuchia qua cách đánh bại Malaysia cho thấy họ là cái tên đáng gờm, đáng được tôn trọng. Bóng đá nước này đang có những bước tiến vượt bậc và cũng vừa loại Thái Lan để lọt vào VCK U.19 châu Á. Nên nhớ, đá sân cỏ nhân tạo là sở trường của Campuchia. Campuchia qua cách đánh bại Malaysia cho thấy họ là cái tên đáng gờm, đáng được tôn trọng. Bóng đá nước này đang có những bước tiến vượt bậc và cũng vừa loại Thái Lan để lọt vào VCK U.19 châu Á. Nên nhớ, đá sân cỏ nhân tạo là sở trường của Campuchia. Họ có những nhân tố lợi hại trên hàng công như tiền đạo gốc Việt Keo Sokpheng và các vệ tinh Chanthea Sieng, In Sodavid... rất giàu tính chiến đấu. Ghi bàn vào lưới Malaysia, đang khoác áo CLB Tây Ninh nên Keo Sokpheng sẽ là quân bài được kỳ vọng sẽ giúp Campuchia nắm bắt U.22 VN.

HLV Felix Dalmas: "U.22 Campuchia rất háo hức gặp U.22 VN" Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và sẽ nhập cuộc với tinh thần và khát khao chiến thắng. Chúng tôi rất háo hức được đối đầu với các bạn. U.22 VN rất mạnh, có HLV rất giỏi nhưng cũng có điểm yếu chưa hoàn thiện. Trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Mọi người đều không tin Campuchia có thể vào đến bán kết nhưng giờ chúng tôi ở đây. Hy vọng U.22 Campuchia sẽ chơi tốt để có chiến thắng, đem về niềm vui cho người Campuchia. Quốc Việt (từ Manila, Philippines) Ông Park nói rõ trong cuộc trao đổi sáng qua là hàng thủ U.22 VN sẽ phải đặc biệt thận trọng, cải thiện sự tập trung và khả năng phán đoán, bọc lót. Để thắng Campuchia, yêu cầu đầu tiên và cao nhất của HLV Park là U.22 VN phải thể hiện được lối chơi của mình và tránh những sai số. Dù toàn đội đã mỏi mệt trước 3 trận quá nhọc nhằn nhưng ông Park khẳng định tinh thần và sự hưng phấn của toàn đội đã lên cao sau khi tiễn Thái Lan về nước sớm. Chính những khó khăn như trận gặp Thái Lan sẽ chỉ khiến U.22 VN trở nên sắt thép hơn. Ông Park nói rõ trong cuộc trao đổi sáng qua là hàng thủ U.22 VN sẽ phải đặc biệt thận trọng, cải thiện sự tập trung và khả năng phán đoán, bọc lót. Để thắng Campuchia, yêu cầu đầu tiên và cao nhất của HLV Park là U.22 VN phải thể hiện được lối chơi của mình và tránh những sai số. Dù toàn đội đã mỏi mệt trước 3 trận quá nhọc nhằn nhưng ông Park khẳng định tinh thần và sự hưng phấn của toàn đội đã lên cao sau khi tiễn Thái Lan về nước sớm. Chính những khó khăn như trận gặp Thái Lan sẽ chỉ khiến U.22 VN trở nên sắt thép hơn. Tất cả tự tin siết tay nhau cùng vượt qua ngọn núi thứ 4 là Campuchia, để chinh phục đường lên đỉnh vinh quang với thách thức cuối là trận chung kết ngày 10.12.