[Bóng đá SEA Games 30] U.22 Việt Nam - U.22 Thái Lan: Quà chia tay cho Quang Hải

Sáng 4.12, kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy Quang Hải bị rách cơ đùi. Thông thường những chấn thương thế này sẽ cần ít nhất 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa đội trưởng U.22 Việt Nam phải nói lời chia tay SEA Games 30. Chắc chắn đội bóng sẽ phải điều chỉnh đấu pháp rất nhiều, không chỉ cho trận gặp Thái Lan mà cả phần còn lại của giải đấu với mục tiêu vượt qua bán kết và góp mặt ở chung kết. Tiền vệ Trọng Hoàng cho biết: "Anh em rất tiếc cho Quang Hải vì cậu ấy rất quyết tâm để cùng U.22 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vàng tại SEA Games 30. Nhưng bóng đá là thế... Vắng Hải sẽ là mất mát lớn nhưng chúng tôi sẽ cùng siết chặt tay nhau, mỗi người cố gắng thêm một chút để gánh phần Quang Hải. Chắc chắn vắng Quang Hải không làm đội bóng sụp đổ, ngược lại mọi người càng quyết tâm hơn, cố gắng hơn". Đội hình dự kiến: Văn Toản (thủ môn); Ngọc Bảo, Thành Chung, Tấn Sinh (hậu vệ); Tấn Tài, Việt Hưng, Hùng Dũng, Văn Hậu (tiền vệ); Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Tiến Linh (tiền đạo). Chấn thương của Quang Hải đến sau pha va chạm rất mạnh với trung vệ đội trưởng Irfan Fandi Ahmad của Singapore. Nó cũng là hệ quả mà nhiều người đã lo ngại về mùa giải kéo dài căng sức trên mọi mặt trận của tiền vệ mang số áo 19 này. Thực tế, một trong những lý do chính U.22 Việt Nam gặp khó khăn trước Singapore là nhiều trụ cột bị ì vì chưa hồi phục kịp sau trận thắng ngược cực nhọc trước Indonesia. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết: "Chúng tôi đã trải qua trận đấu khó khăn bởi toàn đội đều không đạt thể trạng tốt, cơ thể nặng nề, không thoải mái. Thắng Singapore, vì thế là cố gắng lớn, khi chúng tôi phải vượt qua sự mệt mỏi". "HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ có phương án thay thế Quang Hải tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục dồn sức với tinh thần tốt, chơi hết mình khi gặp Thái Lan để hướng tới kết quả tốt nhất", Hậu nói thêm. T.K U.22 Việt Nam đang gặp vấn đề thể lực sau 2 trận căng sức với Indonesia và Singapore. Nhưng Thái Lan cũng đang không có phong độ tốt và phải rất vất vả mới thắng được Lào vào những phút cuối trận. Vào lúc này, U.22 Việt Nam đang có 12 điểm sau 4 trận, với hiệu số +13 so với +10 của Thái Lan. Quy định ở SEA Games ưu tiên tính hiệu số bàn thắng, số bàn thắng rồi mới đến đối đầu. Indonesia sau khi vùi dập Brunei 8-0 đã vượt mặt Thái Lan về hiệu số và khả năng rất cao sẽ thắng Lào trận cuối. Điều này đồng nghĩa Thái Lan chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng U.22 Việt Nam để 3 đội cùng bằng 12 điểm và so hiệu số. Indonesia sau khi vùi dập Brunei 8-0 đã vượt mặt Thái Lan về hiệu số và khả năng rất cao sẽ thắng Lào trận cuối. Điều này đồng nghĩa Thái Lan chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng U.22 Việt Nam để 3 đội cùng bằng 12 điểm và so hiệu số. Lợi thế của U.22 Việt Nam là được phép thua 1 bàn (nếu thua cách biệt từ 2 bàn trở lên sẽ thua hiệu số so với Thái Lan). Đó sẽ là trận đầu tiên từ đầu SEA Games 30 U.22 Việt Nam quay trở lại với lối chơi phòng ngự chặt, chờ phản công nhanh sở trường. Người Thái đang trông đợi vào tài dùng quân của HLV Akira Nishino, một người Nhật rất “quái” và bản lĩnh trong việc sử dụng các trò tiểu xảo. Thái Lan trong tay ông sẽ rất khó lường. Nhưng nói như Đỗ Hùng Dũng, càng như thế thì “đánh bại được người Thái mới sướng”. Trong buổi tập hôm qua, ông Park nhấn mạnh Thái Lan là kình địch lớn nhất của Việt Nam nên sẽ không có chuyện đội bóng thủ hòa. U.22 Việt Nam sẽ thi đấu chặt chẽ và thể hiện tinh thần như từng vượt qua người Thái 4-0 ở vòng loại U.23 châu Á trên sân Mỹ Đình. Trung vệ Thành Chung cho biết hàng thủ sẽ chơi tập trung và cảnh giác để khóa chặt các mũi nhọn của Thái Lan. Còn Hùng Dũng bộc bạch: “Nếu loại được “Voi chiến” khỏi cuộc đua vào bán kết, đó sẽ là món quà xoa dịu nỗi buồn của Quang Hải cũng như tiếp thêm tự tin cho chúng tôi hướng đến HCV”.