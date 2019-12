[Chung kết bóng đá SEA Games] U.22 Việt Nam - U.22 Indonesia: Tất cả cho chức vô địch

U.22 Việt Nam tập trung tối đa

Sau 1 ngày cho cầu thủ thư giãn, tự do đi mua sắm, hôm qua HLV Park Hang-seo đã tập trung xem xét kỹ từng vết thương của cầu thủ sẽ đá chính tối nay, Nặng nhất là Trọng Hoàng khi vết thương trầy xước ở gối khiến anh gặp trục trặc nhỏ trong sinh hoạt vì muốn lành hẳn phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Mỗi khi vận động lại đụng da non, bị ướt và không lành ngay được. Mặc dù vậy, Hoàng “bò” cho biết vết trầy của mình không thể so bằng với Chương Thị Kiều. Chị em đã đổ máu để đem về tấm HCV thì không lý gì đàn ông không làm được. Cùng với việc U.22 tập kín hoàn toàn, HLV Park Hang-seo cũng dặn dò cả đội tập trung tối đa cho trận đấu. Chỉ một bước đi nữa thôi, chúng ta sẽ có cơ hội viết lại lịch sử. Tập trung tối đa là ưu tiên số 1 của thầy trò HLV Park Hang-seo lúc này.