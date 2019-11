Đoàn thể thao Việt Nam không ai bị thương trong vụ tai nạn xe buýt tại Philippines

Theo đó, xe của đoàn xuất phát từ làng VĐV ở New Clark City vượt gần 100km đến Philippine Arena dự lễ khai mạc SEA Games 30 . Do xe của đoàn Lào chạy trước thắng gấp nên xe của đoàn VN đã húc vào từ phía sau. Tai nạn khiến kính xe buýt của đoàn thể thao VN bị vỡ vụn nhưng may mắn không ai bị thương.