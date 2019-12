Hai tháng tập luyện cực khổ ở Trung Quốc mang về kỷ lục SEA Games cho Nguyễn Huy Hoàng

400m tự do không phải là cự ly sở trường của Huy Hoàng so với cự ly 800m, 1.500m tự do sở trường nhưng kình ngư 19 tuổi quê Quảng Bình đã làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục. Đối thủ của Huy Hoàng không ai khác chính là nhà đương kim vô địch Sim Welson (Malaysia), người cũng đang giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 50 giây 56.

Nguyễn Huy Hoàng lên đỉnh SEA Games ở cự ly 400m tự do Khả Hòa

Phần tranh tài chung kết diễn ra kịch tính, Huy Hoàng để Sim Welson vượt dẫn ở 100m đầu tiên nhưng anh bắt đầu vượt qua đối thủ ở 150m rồi vượt dẫn cho đến khi về đích. Thành tích mà Huy Hoàng đạt được là 3 phút 49 giây 08, phá kỷ lục SEA Games của Welson về nhì.

Niềm hạnh phúc của Nguyễn Huy Hoàng Khả Hòa

Xuất sắc ngay ở cự ly tranh tài đầu tiên tại SEA Games, Huy Hoàng nói: “Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng ngày hôm nay bởi đối thủ cạnh tranh Malaysia, Indonesia rất mạnh. 2 tháng tập luyện tại Trung Quốc trước thềm SEA Games với tôi rất cực khổ nhưng tôi đã cố gắng hết sức và được đền đáp”.

Huy Hoàng (thứ 2 từ trái sang) góp thêm tấm HCB tiếp sức 4x200m tự do Khả Hòa

Trước khi đi Trung Quốc tập huấn, Huy Hoàng chủ yếu tập luyện trong nước cùng chuyên gia Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc) cùng các HLV ở trung tâm HLTTQG Cần Thơ. Huy Hoàng đang trong độ chín sự nghiệp khi vừa đoạt vé tham dự Olympic 2020 Tokyo (Nhật Bản) ở cự ly 800m tự do.

Huy Hoàng khoe HCV đầu tiên ở SEA Games Khả Hòa

Ngoài bùng nổ với tấm HCV 400m tự do, Huy Hoàng còn góp công vào tấm HCB ở cự ly tiếp sức 4x200m của tuyển bơi Việt Nam. Do cự ly 800m tự do bị chủ nhà Philippines cắt bỏ nên Huy Hoàng còn tập trung vào tấm HCV ở cự ly 1.500m tự do diễn ra ngày mai.