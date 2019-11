Khai mạc SEA Games 30: Đậm chất lễ hội đường phố Philippines

Bão tấn công Philippines ngay ngày SEA Games khai diễn Chuyên gia dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), ông Raymond Ordinario ngày 28.11 đã xác nhận vùng áp thấp ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão. Ảnh ABS-CBN News cập nhật đường đi của bão Tisoy lúc 10 giờ sáng 28.11 ABS-CBN News Đây là cơn bão thứ 20 trong năm nay mang tên Tisoy, hiện còn cách đảo Visayas 1.430 km về phía đông lúc 10 giờ sáng 28.11, và di chuyển rất nhanh với 150 km mỗi giờ, sức gió mạnh tăng từ 110 km/giờ lên 120 km/giờ. Do đó, nó chắc chắn sẽ đổ bộ vào Philippines trong 1 - 2 ngày tới, có thể vào đúng ngày khai mạc SEA Games (30.11), hoặc vào ngày chủ nhật 1.12. Khi vào Philippines, bão Tisoy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực đang tổ chức SEA Games như Metro Manila, Trung Luzon, Calabarzon... PAGASA cho biết, hiện cơ quan này đã thành lập một đội “phản ứng nhanh” để cập nhật liên tục tình hình thời tiết với thời gian thực cho ban tổ chức SEA Games của nước chủ nhà Philippines (PHISGOC). Trong trường hợp khẩn cấp, PAGASA sẽ tư vấn cho PHISGOC có thể phải tạm hoãn một số môn thi đấu ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng do bão khiến không thể tổ chức thi đấu, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho các VĐV, quan chức, người xem và giới truyền thông... Tuy nhiên, quyết định hoãn hay không sẽ do PHISGOC đưa ra. Hiện PHISGOC vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vì còn chờ đánh giá mức độ ảnh hưởng của cơn bão Tisoy. Ngoài ra, kênh ABS-CBN News sớm đưa ra giải pháp có thể chuyển địa điểm thi đấu một số môn ở khu vực bị ảnh hưởng đến các nơi khác an toàn hơn.