Người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ đón những nhà vô địch SEA Games 30

Từ 16 giờ chiều cùng ngày, hàng trăm cổ động viên đã chuẩn bị tư trang, mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn, trống,... đổ về khu vực cổng sân bay Nội Bài để đón các tuyển thủ. Hai chiếc xe sẽ chở những vận động viên ưu tú khi họ xuống sân bay Gia Hân Bà Dương Thị Cúc, mẹ cầu thủ Bà Dương Thị Cúc, mẹ cầu thủ Quang Hải cũng đã có mặt từ sớm, cùng các cổ động viên chờ đón đoàn tuyển thủ và con trai mình. “Tôi chúc mừng các vận động viên đã có thành tích xuất sắc tại kỳ Sea Games 30, đặc biệt 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ đã mang về những tấm huy chương vàng quý giá. Tôi cũng rất tự hào về con trai mình, Quang Hải đã có thành tích rất tốt tại SEA Games lần này”, bà Cúc vui mừng. Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, hàng ngàn người đã có mặt hoạt náo, cờ đỏ sao vàng rợp trời trước khu sân bay Nội Bài, chờ đợi những chàng trai, cô gái “vàng” của đoàn thể thao Việt Nam trở về.

Đại diện của ban tổ chức cuộc đón tiếp đoàn thể thao Việt Nam cho biết: “Chiều 11.12, nhiều vận động viên trong đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu SEA Games sẽ về nước, trong đó có đội tuyển bóng đá nam U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón các tuyển thủ trở về, Công an TP. Hà Nội đã lên nhiều phương án. Theo đó, phân công Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an đồn Nội Bài đảm bảo an ninh tại sân bay.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông tại khu vực cổng sân bay Nội Bài. Bên cạnh đó, triển khai thêm lực lượng dẫn đoàn cho đoàn xe đưa đón các tuyển thủ rời khỏi sân bay Nội Bài”.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết ngoài lực lượng dẫn đoàn, các đội CSGT làm nhiệm vụ tại các địa bàn quận/huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Ba Đình, Tây Hồ,... đều được huy động hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự trong khi đoàn xe đưa đón các vận động viên trở về.

Chia sẻ với Thanh Niên, một lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP. phố Hà Nội cho biết để đảm bảo an ninh trật tự đón đoàn thể thao Việt Nam trở về sau SEA Games 30, đơn vị này đã huy động tối đa quân số phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập nhiều tổ công tác kiểm soát an ninh từ khu vực sân bay Nội Bài về đến khu vực Phủ Chủ tịch. Tối nay, Thủ tướng sẽ tiếp đón hai đội tuyển bóng đá U.22 và đội nữ Việt Nam.

Không quản thời tiết lạnh... Gia Hân

Khán giả nô nức tiến ra sân bay Nội Bài để đón những người anh hùng Gia Hân

Xe đón các đội tuyển từ SEA Games trở về Gia Hân

Những chiếc xe 'kỳ lạ' Gia Hân

Màu đỏ rực rỡ Gia Hân