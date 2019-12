Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV, phá kỷ lục 1.500m tự do SEA Games 30

Sau khi mở hàng với tấm HCV cùng kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m tự do, Huy Hoàng đang rất phấn chấn về tâm lý. Ăn ngon, ngủ say, sẵn sàng cho nội dung 1.500m tự do sở trường trong hôm nay.

Nguyễn Huy Hoàn tự tin trước chung kết 1.500m tự do sờ trường Khả Hòa

Ở nội dung này, Huy Hoàng đang là đương kim vô địch đồng thời nắm kỷ lục SEA Games với thành tích 15 p hút 20 giây 10. Tuy nhiên trong 2 năm qua, thành tích của Huy Hoàng đã vượt xa kỷ lục này.

Huy Hoàng được nhân viên y tế hỗ trợ hồi phục Khả Hòa

Cụ thể ở ASIAD 2018, Huy Hoàng đoạt HCB với thành tích 15 phút 01 giây 63 cũng là thành tích tốt nhất của anh từ trước đến nay. Thành tích này kém chút xíu so với chuẩn Olympic 15 phút 0 giây 99, vì thế lần này ngoài việc đoạt HCV, Huy Hoàng còn săn thêm vé tham dự Olympic (trước đó Hoàng đoạt suất ở cự ly 800m tự do).

Nguyễn Thị Ánh Viên dự báo gặp khó khăn Khả Hòa

Huy Hoàng sẽ thi đấu vào lúc 18 giờ Philippines (17 giờ Việt Nam). Sau Huy Hoàng đến lượt Ánh Viên săn HCV ở cự ly 50m ngửa, 200m ếch. Ánh Viên đấu vòng loại chưa thật sự ấn tượng nên chờ bùng nổ ở chung kết. Bên cạnh đó tuyển bơi Việt Nam còn chờ tài năng 16 tuổi Trần Hưng Nguyên tạo nên bất ngờ ở chung kết 200m hỗn hợp.