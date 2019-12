Nỗi lo về thủ môn của U.22 Việt Nam

U.22 Indonesia đội đã bất ngờ hạ gục ứng cử viên số 1 cho chức Vô địch SEA Games lần thứ 30 trên đất Philippines lần này là đương kim vô địch Thái Lan đến 2 bàn không gỡ được xem là hiện tượng của giải. Nói hiện tượng vì ít ai nghĩ Indonesia sẽ xuất sắc hạ gục người Thái với đoàn quân tuổi đời còn quá trẻ, non kinh nghiệm và không có nhiều cầu thủ trụ cột trong đội tuyển Indonesia đang sa sút thảm hại.

Đó là điều trái ngược với U.22 Việt Nam của thầy trò HLV Park Hang-seo khi "Rồng vàng" tham dự giải đấu có tới 8 vị trí là cầu thủ nòng cốt của tuyển quốc gia gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng....Và một điều khác biệt nữa khi so sánh đội bóng trẻ xứ vạn đảo có lối đá sung mãn về thể lực và tốc độ vũ bão của những cú xuống biên tạt bổng vào trung lộ, đó là...vị trí thủ môn của cả hai đội.

Nếu Indonesia có thủ môn tài ba Nadeo và điển trai giống thủ môn Kepa của Chelsea, thì thủ môn Việt Nam lại là nỗi lo lắng của các cổ động viên đối với U.22 Việt Nam trên đường chinh phục chiếc HCV SEA Games suốt 60 năm dài chờ đợi mỏi mòn. Tài sắp xếp đội hình và thay người hợp lý, tài tình trong cái đầu "mưu lược" của HLV Park Hang-seo thì miễn bàn trong suốt hai năm qua ông về dìu dắt các tuyển thủ Việt Nam ở mọi cấp độ. Cái tài, cái đức, cái tâm của ông thầy người Hàn Quốc đối với hết thảy cầu thủ Việt Nam dưới sự huấn luyện của ông như thể người cha già khó tính nhưng hết mực yêu thương con cái về mọi mặt.

Bùi Tiến Dũng tụ tin trở lại trong buổi tập hôm qua Độc Lập

Tuy nhiên chiến thắng ngược dòng 2-1 ngoạn mục trước U.22 Indonesia vừa qua đã đem lại cho khán giả bữa tiệc bóng đá giàu cảm xúc khác nhau của một trận bóng đá đầy kịch tính, bất ngờ đến phút cuối, vừa hân hoan vì bàn thắng nhưng xen lẫn cảm giác lo âu đến nghẹt thở, đứng tim vì sự thi đấu kém chắc chắn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bên kia đối diện khung thành là hình ảnh bay lượn đẹp mắt như cánh chim đại bàng của thủ môn điển trai Nadeo. Dù để lọt 2 bàn nhưng Nadeo đáng khen ngợi vì đã chơi rất tập trung. Cả 2 tình huống ghi bàn của Thành Chung và Hoàng Đức quá hay không thể nào chê trách thủ môn của xứ vạn đảo được.

Cũng nên thông cảm cho Bùi Tiến Dũng vì phải ngồi dự bị quá lâu... Cái đau đầu của ông Park Hang-seo qua 3 trận toàn thắng của U.22 Việt Nam, tuy chúng ta ghi nhiều bàn thắng nhất bảng B tính đến hiện tại với 14 bàn và chỉ lọt lưới... 2 bàn. Nhưng 2 bàn thua đó lỗi hoàn toàn do hàng phòng ngự và thủ môn đội nhà chứ không phải do đối phương quá hay! Và cả hai bàn thua đó U.22 Việt Nam đều bị đánh bại do bóng bổng, hậu vệ lơ là trong kèm người và thủ môn bắt bóng bổng không dính vì có phần chủ quan, thay vì đấm bóng phá ra khỏi xà ngang khung thành để bảo đảm an toàn hơn.

Tiến Dũng ngậm ngùi sau ban thua Độc Lập

Mong rằng Bùi Tiến Dũng sau cú sốc này hãy bình tâm trở lại để sớm lấy lại hình ảnh của chính mình như tại Vòng chung kết U.23 châu Á.hai năm trước.. Và ông Park sẽ sớm tìm ra giải pháp khắc phục điểm yếu cố hữu này ở hai thủ môn Tiến Dũng và Văn Toản để bảo đảm sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự U.22 VN hơn thế nữa, hạn chế những bàn thua không đáng có.