SEA Games 30: Cú đúp vàng chưa trọn vẹn của Ánh Viên

Ở 200 m tự do, Ánh Viên cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 00 giây 75. Thành tích này vẫn kém kỷ lục 1 phút 59 giây 24 do chính cô nắm giữ. Ở 200 m ngửa, Ánh Viêng cũng đoạt vàng với thành tích 2 phút 15 giây 32, kém thành tích của cô 2 năm về trước 2 phút 13 giây 64.

Ánh Viên lập cú đúp HCV ở ngày thi đấu thứ ba môn bơi Khả Hòa

“Hôm nat tôi vui vì đã bảo vệ được ngôi vô địch các nội dung của mình thi đấu, nhưng không được trọn vẹn lắm vì thành tích không như ý. Nếu thành tích được cải thiện thì vui hơn. Tuy nhiên, tôi đã thực sự rất cố gắng hết sức mình rồi, nhưng vẫn không thể như mong muốn”, Ánh Viên thổ lộ.

Ánh Viên được đối thủ chia sẻ niềm vui chiến thắng Khả Hòa

Ánh Viên cho biết vì do đăng ký nhiều nội dung thi đấu cũng bị ảnh hưởng không ít tới thể lực. “Tôi cũng đã dần có tuổi ở môn bơi, nên việc phân phối sức bởi có quá nhiều nội dung thi đấu cũng chưa thật tốt. Do đó, việc thi đấu lúc đạt phong độ cao hoặc thấp cũng khó đoán”, Ánh Viên nói.

Ánh Viên (giữa) nhận huy chương 400m tự do Khả Hòa

Phải thắng cả 5 nội dung 400 m tự do, 100 m ngửa, 400 m hỗn hợp, 800 m tự do, 100 m bướm ở 3 ngày thi đấu tới, Ánh Viên mới hoàn tất chỉ tiêu 8 HCV (hiện Ánh Viên đạt 3 HCV). Đây là thách thức lớn cho Ánh Viên bởi trong 5 nội dung này Ánh Viên ưu thế ở 400 m tự do, 400 m hỗn hợp, 800 m tự do nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ở 100 m ngửa, 100 m bướm.