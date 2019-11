SEA Games 30: Tuyển U.22+2 Campuchia phải ngủ dưới sàn khách sạn khi đến Manila

Trước đó, hôm 23.11, sau khi đáp chuyến bay đến Manila, tuyển U.22+2 Campuchia đã sớm gặp sự cố do phải ngồi đợi hàng giờ ở sân bay để chờ xe buýt đến đón. Nguyên nhân được cho là do có sự cố không thông nhất về lịch trình của tuyển U.22+2 Campuchia do lịch thi đấu thay đổi.