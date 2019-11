SEA Games vừa ra đời, Việt Nam 2 lần thắng Thái Lan sớm vô địch bóng đá

SEAP Games ra đời như thế nào? Trong tháng 10.1958, một số quan chức thể thao các nước Đông Nam Á họp tại Nhật Bản quyết định tổ chức Đại hội thể thao dành cho khu vực lấy tên là Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á (tên tiếng Anh làSouth East Asian Peninsular Games, viết tắt là SEAP Games), tổ chức 2 năm một lần vào giữa hai kỳ Olympic Games và Asian Games. SEAP Games đầu tiên tổ chức năm 1959 tại Thái Lan có mặt VĐV của 6 nước sáng lập là Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Lào. Việt Nam (do miền Nam VN đại diện) tham dự đủ các SEAP Games từ kỳ 1 đến kỳ 7 Đến năm 1975, do tình hình chiến sự nên 3 nước Đông Dương đều vắng mặt, SEAP Games 8 tổ chức ở Thái Lan chỉ còn 4 nước dự tranh. Chính vì muốn tăng thêm sức cạnh tranh, Đại hội thể thao của khu vực năm 1977 đã kết nạp thêm 3 thành viên mới nằm ngoài bán đảo Đông Nam Á là Indonesia, Philippines và Brunei. Cũng vì lý do này, chữ "bán đảo" (tên tiếng Anh là Peninsular) trong tên gọi của đại hội phải bỏ chữ “P” để có tên gọi mới là SEA Games từ Đại hội kỳ 9 tổ chức tại Malaysia năm 1977. Số kỳ 9 của đại hội mang tên SEA Games đầu tiên này được nối tiếp với số kỳ 8 cuối cùng của SEAP Games cũng là mong muốn của những người tổ chức, xem SEAP và SEA Games là một tổ chức thống nhất và hoạt động liên tục từ năm 1959 đến nay. Thực tế, thành tích thống kê về thành tích đồng đội và cá nhẫn lẫn số lần đăng cai tổ chức các nước thành viên đều được giữ từ đầu đến nay.