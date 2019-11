U.22 Malaysia không kịp có tài năng trẻ bóng đá Mỹ cho SEA Games 30

HLV Kim See quyết tâm đoạt chức vô địch ở SEA Games 30

Ngoài Wan Kuzain, tiền vệ tuyển U.19 Mukhairi Ajmal cũng không được liệt kê vì ông Kim See ưu tiên sử dụng những cầu thủ đã từng chinh chiến ở SEA Games 2017, nơi mà Malaysia vào chung kết nhưng thua Thái Lan. Trước đó, HL Kim See đã nhận cú sốc khi siêu sao của CLB Johor Darul Ta'zim (nhà vô địch Malaysia) là Safawi Rasid xin rút khỏi tuyển U.22+2 do quá mệt mỏi sau khi thi đấu ở CLB và tuyển quốc gia (tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 ).