Xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh là ngôi sao của SEA Games 30

Ở Olympic gần nhất Brazil 2016, khu vực Đông Nam Á có 4 VĐV đoạt HCV cá nhân gồm Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng; Joseph Schooling (Singapore) ở môn bơi; Tanasan, Srisurat (Thái Lan) ở cử tạ. Trong đó Hoàng Xuân Vinh ấn tượng hơn cả khi ngoài HCV còn đoạt thêm HCB.

Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng tỏa sáng ở SEA Games 30 Khả Hòa

Trong số 4 VĐV này, 2 đô cử Thái Lan không góp mặt ở SEA Games 30 khi cử tạ Thái Lan bị cấm thi đấu vì dính bê bối doping. Vì thế Hoàng Xuân Vinh cùng Joseph Schooling là hai nhà đương kim vô địch Olympic góp mặt ở đấu trường SEA Games 30.

Kình ngư số 1 Đông Nam Á Schooling vẫn là niềm hi vọng lớn của Singapore ở các cự ly ngắn bơi tự do, bơi bướm, hứa hẹn giúp thống trị làng bơi khu vực. 2 năm trước tại Malaysia, Schooling đoạt 6 trong tổng số 19 HCV mà đội bơi Singapore đoạt được, gần gấp đôi so với Việt Nam (10 HCV).

Sau tấm HCV Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh đánh mất phong độ Khả Hòa

Trong khi đó kể từ sau tấm HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam ở Olympic Brazil 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sa sút phong độ, thất bại liên tiếp ở các giải quốc tế đến tận bây giờ. Trong bối cảnh bắn súng Việt Nam chưa có lực lượng kế thừa nổi bật, xạ thủ 45 tuổi Hoàng Xuân Vinh tiếp tục được kỳ vọng ở SEA Games 30 lần này ở chính nội dung sở trường 10m súng hơi đã đưa anh đăng quang tại Olympic Brazil.

Hoàng Xuân Vinh là VĐV giàu thành tích nhất của khu vực Đông Nam Á ở kỳ Olympic gần nhất Khả Hòa

“SEA Games năm nay có 5 nội dung tranh tài, chủ yếu súng hơi nên dựa vào thực lực các đội cạnh tranh Thái Lan, Singapore, Malaysia, chúng tôi đặt chỉ tiêu 1 HCV”, HLV tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung nói.

Nhiều giải pháp được ban huấn luyện đưa ra để giải tỏa áp lực thành tích cho Hoàng Xuân Vinh kể từ sau ánh hào quang HCV Olympic 2016 nhưng vẫn chưa thành công. Làm sao để Hoàng Xuân Vinh lấy lại cảm giác, tâm lý thi đấu đỉnh cao vẫn là bài toán chưa có lời giải ở tuyển bắn súng Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 30.