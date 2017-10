12 đội bóng tham dự Hội thao Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2012

So với năm rồi, Hội thao Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn năm 2012 do Công đoàn Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức có sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn vị tham gia và số môn thi đấu.

Môn bóng đá có 12 đội, chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn 6 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Kết quả bốc thăm: Bảng A có Khách sạn Festival (đội á quân năm 2011), Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (TTNMN), Nhà in Báo Thanh Niên, Nhà xuất bản Kim Đồng. Bảng B có Tạp chí Thanh Niên (đội ĐKVĐ), Báo Tiền Phong, Công ty du lịch Festival, Tập đoàn truyền thông Thanh Niên. Bảng C có Báo Thanh Niên (đội hạng ba năm 2011), Báo Sinh Viên, Incomez Sài Gòn, Tổng cục An ninh 2.

Giải sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày chủ nhật 25.3 tại Trung tâm TDTT Tao Đàn, thi đấu liên tục vào các chiều thứ sáu 30.3, 6.4 (tứ kết) và 13.4 (bán kết). Các trận chung kết và tranh hạng ba thi đấu tại sân Trung tâm TTNMN vào sáng 21.4. Riêng các môn còn lại của hội thao sẽ bốc thăm xếp lịch vào ngày 27.3, thi đấu vòng loại vào ngày thứ bảy 14.4 tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM, chung kết tại Trung tâm TTNMN ngày 21.4.

Hội thao đã nhận được sự hỗ trợ của 2 đơn vị đồng tài trợ HDBank, Đức Long Gia Lai và các đơn vị yểm trợ Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Thể thao Thành Lâm, Pepsi-co, Yến Sào Khánh Hòa, Tư vấn DP, Biwase.

T.K