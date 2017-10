2 tay đua tử nạn ở Macau GP

Người hâm mộ theo dõi cuộc đua Macau Grand Prix 2012 tại Trung Quốc thực sự choáng váng sau khi 2 tay đua tử nạn ở vòng loại diễn ra hôm 15 và 16.11.

Theo Reuters, ở cuộc đua vòng loại Macau Motorcycle Grand Prix hôm 15.11, tay đua kỳ cựu người Bồ Đào Nha Luis Filipe de Sousa Carreira của đội Benimoto Suzuki Cetelem đã tử vong do tai nạn. Trong khi nỗi buồn chưa vơi đi, thì chiều 16.11 đến lượt tay đua chủ nhà Phillip Yau Wing-choi (đội Look Fong) tử vong tại đường đua Guia Circuit ở nội dung đua xe hơi CTM Macau Touring Car Cup. Theo đó, chiếc xe của tay đua đến từ Hồng Kông gặp sự cố ở một khúc cua, trước khi đâm vào hàng rào chắn, rồi bốc cháy dữ dội. Đội cứu hộ đã làm mọi cách để đưa Yau Wing-choi ra khỏi chiếc xe, trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Yau Wing-choi không qua khỏi.

Hai tai nạn liên tiếp làm thiệt mạng 2 tay đua thực sự gióng lên hồi chuông báo động về sự an toàn của môn thể thao tốc độ khi năm ngoái huyền thoại MotorGP Marco, Simoncelli cũng qua đời sau một tai nạn kinh hoàng ở Malaysia. Trong khi đó, mặc dù trải qua 2 bi kịch ở vòng loại, nhưng BTC Macau Grand Prix khẳng định cuộc đua vẫn sẽ diễn ra bình thường.

N.Khoa

