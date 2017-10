288 golfer tham dự giải từ thiện 'Swing for life'

Đây là giải gôn được tổ chức hàng năm tại Việt Nam với mục đích từ thiện do Hội golf TP.HCM (SGGA), Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt (VGCC), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM tổ chức. Tổng số tiền quyên góp qua 17 giải Swing for Life từ năm 2000 đến năm 2016 đã đạt gần 18 tỉ đồng và đã được sử dụng vào những mục đích thiết thực.



Tiếp nối sự thành công này, giải Swing for Life năm nay với mục đích gây Quỹ xây trường mầm non Sao Biển tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây hiện chưa có trường học cho các em trong độ tuổi mầm non. Việc xây dựng trường mầm non Sao Biển sẽ tạo điều kiện cho các em sinh hoạt và học tập tốt hơn đồng thời cũng là nơi để người dân trong thôn lánh nạn khi có bão.

Giải đấu sẽ có 2 nội dung dành cho nam và nữ cùng các giải kỹ thuật như giải thưởng Hole-in-one (đánh một gậy vào lỗ) và các giải thưởng khác...

Minh Tân