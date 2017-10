3 đội quốc tế dự Cúp xe đạp nữ truyền hình An Giang

Hôm qua, Ban Tổ chức cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 13 - 2012 họp báo cho biết giải đấu năm nay sẽ gồm 6 chặng dài 475 km, bắt đầu từ Đồng Xoài (Bình Phước) ngày 7.7 lần lượt đi qua 11 tỉnh, thành phố gồm Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và kết thúc tại Long Xuyên (An Giang) ngày 12.7. Ông Phạm Thế Triều, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang, Phó ban Tổ chức thường trực cuộc đua tiết lộ đúng vào ngày kết thúc cuộc đua năm nay, lãnh đạo tỉnh An Giang sẽ tổ chức lễ công bố khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng lên cấp quốc gia đặc biệt.