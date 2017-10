300 triệu đồng giải thưởng “Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả US Open đi xem World Tour Finals ”

Nhằm giúp bạn đọc yêu thích quần vợt có một sân chơi lành mạnh nhân sự kiện lớn của hệ thống giải Grand Slam là Giải quần vợt Mỹ Mờ rộng (US Open) tại New York (Mỹ) từ ngày 29.8 đến 11.9, Báo Thanh Niên phối hợp với công ty tiếp thị thể thao TLT tổ chức cuộc thi Cùng Bia Saigon Dự Đoán Kết Quả US Open đi xem World Tour Finals ”qua hình thức cắt phiếu” trên Nhật Báo Thanh Niên và Thanh Niên Tuần San.

Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi dự đoán về quần vợt quốc tế lớn trên báo Thanh Niên với câu hỏi rất đơn giản nhưng có tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, trong đó có 2 giải thưởng trọn gói cho chuyến đi Anh xem giải đấu World Tour Finals. Ngoài ra còn 20 giải thưởng giá trị khác. Tổng công ty bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là đơn vị đồng hành với sân chơi lần này. Mời bạn đọc cùng cắt phiếu tham gia, gửi bằng bưu điện về tòa soạn báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiều, Q.3 (ngoài bì thư xin ghi rõ: Tham dự cuộc thì “Cùng Bia Saigon Dự Đoán Kết Quả US Open đi xem World Tour Finals”) để rinh giải thưởng.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ĐOÁN “Cùng Bia Saigon Dự Đoán Kết Quả US Open đi xem World Tour Finals” I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH: 1. Tên chương trình: “Cùng Bia Saigon Dự Đoán “Kết Quả US Open đi xem World Tour Finals” 2. Thời gian phát động chương trình: ngày 25.8.2016 - 10.9.2016. 3. Đối tượng tham gia: - Tất cả bạn đọc của Báo Thanh Niên trong và ngoài nước đều có thể tham dự cuộc thi (trừ nhân viên, cộng tác viên đang làm việc cho Báo Thanh Niên, Công ty TLT và đơn vị tài trợ). 4. Hình thức tham dự: - Bạn đọc sẽ tham gia bằng cách cắt phiếu dự thi được đăng trên Báo Thanh Niên Ngày. - Phiếu dự thi gởi bằng bưu điện về tòa soạn báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, Q,3, TP.HCM - Ngoài bì thư phải ghi rõ “Cùng Bia Saigon Dự Đoán Kết Quả US Open đi xem World Tour Finals”. Hạn chót là 20 giờ ngày 10.9.2016 căn cứ dấu bưu điện nơi đến. - Mỗi người tham dự phải để phiếu dự thi trong bì thư khác nhau, không chấp nhận tình trạng cùng một bì thư có nhiều tên khác nhau tham gia cuộc thi. - Nếu một người tham dự có nhiều phiếu dự thi cùng trả lời gần sát đáp án cuối cùng thì BTC sẽ chọn một phiếu trúng với đáp án cao nhất để xét bốc thăm trao giải. - Phiếu dự đoán không hợp lệ là phiếu rơi vào các trường hợp sau: photo hoặc sao chép, bị tẩy xóa, câu trả lời có nhiều đáp án, gửi về tòa soạn sau thời gian quy định. 5. Nội dung dự đoán: - 2 tay vợt nam, nữ đoạt chức vô địch? - Có bao nhiêu phiếu trả lời đúng các câu trên? 6. Giải thưởng: BTC sẽ chọn ra 50 phiếu trả lời đúng với câu hỏi chính và có câu hỏi phụ gần sát nhất với tổng số phiếu trả lời đúng và sẽ bốc thăm thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 chọn ra 22 phiếu được giải thưởng. Giai đoạn 2 chọn từ 22 phiếu để xếp hạng giải thưởng gồm: - 2 giải đặc biệt: Mỗi giải là 1 Chuyến đi xem World Tour Finals 2016 tại London (Anh) trí giá hơn 100 triệu đồng. - 05 giải nhì: Mỗi giải 10 triệu đồng - 05 giải ba: Mỗi giải 02 triệu đồng - 10 giải khuyến khích: Mỗi giải 05 thùng bia Spcecial. 7. Công bố kết quả và trao giải: - Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên các đầu báo của Báo Thanh Niên. - Lễ bốc thăm và phát giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Tòa soạn Báo Thanh Niên số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM vào ngày 23.09.2016. - Người được giải đặc biệt nếu vì lý do riêng không thể tham gia chuyến đi thì có thể chuyển đổi giải thưởng này cho người thân hoặc bạn bè nhưng sẽ không được quy đổi thành tiền. BAN THỂ THAO