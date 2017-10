4 tuyển thủ bóng chuyền VN sang Thái Lan

Ngô Văn Kiều, Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa sang thi đấu giải vô địch Thái Lan. Gần như chỉ thời gian ngắn sau đó, 3/4 tuyển thủ này đã được đơn vị chủ quản là Tràng An Ninh Bình, Bình Điền Long An và Hoàng Long Long An “bật đèn xanh” đồng ý cho sang Thái thi đấu.

Cụ thể Quang Khánh, Ngọc Hoa sẽ đầu quân cho CLB Nakhon Ratchasima, Hữu Hà đến với Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Riêng Ngô Văn Kiều đã được CLB Quân đội Hoàng gia Thái Lan “chấm” nhưng vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của lãnh đạo vì mùa trước anh từng được tăng cường cho CLB Samator của Indonesia để đổi lại 2 tuyển thủ Arif và Anan của CLB này sang VN thi đấu cho Sanest Khánh Hòa. Do đó phía đội bóng phố biển đang chờ hồi âm của CLB Samator trước khi có ý kiến chính thức.

Do giải vô địch Thái Lan diễn ra vào tháng 2 đến giữa tháng 3, không trùng với giải vô địch quốc gia VN (cuối tháng 3), nên việc các CLB tạo cơ hội cho các tuyển thủ đi Thái cũng là cách rèn quân hợp lý và tăng thêm mật độ cọ xát cũng như trui rèn thêm bản lĩnh cho các trụ cột. Cầu thủ Hữu Hà cho biết nếu được sang Thái thi đấu, đó sẽ là cơ hội tốt để anh cải thiện nhiều về khả năng đập bóng và tăng thêm hiệu quả về chiến thuật.

Mặt khác, các CLB VN cũng có lợi vì sẽ có dịp trao đổi với các cầu thủ Thái Lan, mời họ sang chơi giải vô địch VN để tăng thêm độ dày và hiệu quả cho đội bóng của mình. Do đó, có thể xem việc các tuyển thủ bóng chuyền VN được mời ra nước ngoài thi đấu như một “cú hích” góp phần giúp bóng chuyền VN có những thay đổi tích cực để vươn lên.

Nhật Quỳnh