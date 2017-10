500 vé bán cho các thương binh

Ngày 24.6, vé trận tuyển các ngôi sao VN gặp Arsenal được in xong tại Nhà in Bộ Công an và trên cổng thông tin điện tử của VFF (vff.org.vn) và website của Hoang Anh Gia Lai (hagl.com.vn) sẽ đăng mẫu công văn đăng ký và nhận mua.

Ngày 24.6, vé trận tuyển các ngôi sao VN gặp Arsenal được in xong tại Nhà in Bộ Công an và trên cổng thông tin điện tử của VFF (vff.org.vn) và website của Hoang Anh Gia Lai (hagl.com.vn) sẽ đăng mẫu công văn đăng ký và nhận mua. Nếu quá số lượng 9.000 vé thì BTC sẽ chốt lại và khóa luôn kênh mua này trên mạng. Ngày 1.7 sẽ thông báo công văn và số lượng của các đơn vị được duyệt. Ngày 5.7, trả vé tại trụ sở VFF. 7 giờ sáng ngày 7.7 sẽ bán lẻ (10.000 vé) tại 4 quầy ở sân Mỹ Đình có sự kiểm soát chặt chẽ của BTC để đảm bảo mỗi người dân được mua 2 vé (phải có chứng minh nhân dân). Ngoài ra, sẽ có quầy thứ 5 dành 500 vé để bán cho đối tượng thương binh. Chiều qua 20.6, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung và Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa đã chính thức đặt bút ký hợp đồng thuê sân với giá 800 triệu đồng. Mọi vướng mắc về phòng ốc ở cả hai khu khán đài đã được giải quyết tương đối ổn thỏa trên tinh thần chia sẻ, thông cảm và cả… nhân nhượng giữa đôi bên. L.P