6 người hâm mộ bị sét đánh tại giải golf chuyên nghiệp Mỹ

Thông báo ban đầu của PGA Tour cho hay 4 người hâm mộ đã bị thương sau khi hai tia sét đánh vào cây gần tee thứ 16 (khu vực đặt phát bóng) tại East Lake Golf Club ở Atlanta. Các nhân viên y tế đã điều trị lập tức cho 4 khán giả trong khi 2 người hâm mộ bị thương khác cũng được sơ cứu trước khi nhập viện.

“Báo cáo mới nhất của chúng tôi là chấn thương của họ không đe dọa đến tính mạng”, PGA Tour cho biết trong một tuyên bố. Cảnh quay chậm về vụ tai nạn được đài truyền hình NBC chiếu cho thấy một tia sét đánh vào một cái cây lớn gần người hâm mộ trước khi bùng cháy.

Các vụ sét đánh đã xảy ra ngay sau khi các tay golf bị tạm dừng thi đấu và sơ tán vì lý do an toàn khi bão đổ bộ vào khu vực, trong đó vòng 3 dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 25.8. “Sự an toàn của người hâm mộ, các tay golf của chúng tôi là vô cùng quan trọng”, PGA Tour nhấn mạnh. Tại thời điểm cuộc tranh tài bị dừng lại vì vụ sét đánh, Justin Thomas đang dẫn đầu bảng xếp hạng