6.000 tỉ đồng để VĐV Việt Nam cao thêm… 4,8 cm

(TNO) 6.000 tỉ đồng là tổng kinh phí để thực hiện đề án 'Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010-2030' được xây dựng bởi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Y tế.

Tầm vóc người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất lớn so với các quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Âu - Ảnh: Dương Thu

Tại cuộc họp báo vào hôm nay 15.12, ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, giám đốc Ban điều phối dự án cho biết: “Từ nhiều thập kỷ trước, một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc… đã rất chú trọng phát triển thể lực, tầm vóc con người, nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Âu.

Trong khi đó,vì nhiều yếu tố khách quan, trong đó có giai đoạn đất nước khó khăn do chiến tranh kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển thể lực, chiều cao của người Việt.

So với chuẩn quốc tế, chiều cao nam thanh niên Việt Nam hiện nay còn thấp, chỉ đạt 163,7 cm (thấp hơn 13,1 cm so với chuẩn) và chiều cao trung bình của nữ Việt Nam là 153 cm (thấp hơn 10,7 cm so với chuẩn).

Tại đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện vào khoảng 6.000 tỉ đồng, mục tiêu lớn nhất của đề án là nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5 cm vào năm 2030 và nữ là 157,5 cm ở độ tuổi 18.

Đối tượng của đề án là: bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi. Đề án được thực hiện trong 20 năm và chia làm hai giai đoạn từ 2011-2020 và 2020-2030”.

Vào ngày 19.12 tại Hà Nội, Ban điều phối sẽ tổ chức lễ phát động toàn dân chung tay nâng cao thể lực tầm vóc người Việt và trao thưởng cho các tác giả đã đoạt giải cuộc thi sáng tác Logo, khẩu hiểu, bài hát cho đề án.

Ông Lâm Quang Thành, giám đốc Ban điều phối đề án nói: “Mục đích của lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, nhất là thanh thiếu nhi đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. Ngoài ra, ban điều phối cũng mong huy động nguồn lực của xã hội, của doanh nghiệp, của người dân cùng chung tay thực hiện đề án”.

Lan Phương

