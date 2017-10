65 tay đua nữ tranh tài giải xe đạp quốc tế An Giang

Các tay đua thi đấu 6 chặng, xuất phát từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM, Trà Vinh, Cần Thơ và kết thúc tại TP.Long Xuyên (An Giang).

Trong bối cảnh xe đạp nữ Việt Nam hiếm cơ hội cọ xát bởi mỗi năm chỉ có 2 giải, việc duy trì giải xe đạp nữ quốc tế An Giang là nỗ lực đáng ghi nhận của Ban tổ chức gồm Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam, Sở VH-TT-DL An Giang và Đài T-TH An Giang. Giải lần thứ 17 năm nay được tài trợ của Number 1 nên giải thưởng cũng tăng lên với tổng giải thưởng là 220 triệu đồng, riêng danh hiệu áo vàng chung cuộc nhận 25 triệu đồng.

3 đội khách mời Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia đều mang đến giải lực lượng khá mạnh với tham vọng thâu tóm các danh hiệu áo vàng, áo xanh, đồng đội. Các đội chủ nhà, đặc biệt là các CLB được đầu tư mạnh như An Giang, Bình Dương, TP.HCM trong đó An Giang đang sở hữu tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật không hề lép vế so với các đối thủ.

Vừa trở về sau chuyến tập huấn kéo dài 3 tháng tại Thụy Sĩ, trước đó là các chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, Nguyễn Thị Thật tự tin chinh phục danh giá nhất giải là áo vàng. “Các đội nước ngoài khá mạnh, là thách thức lớn nhưng tôi cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để đoạt danh hiệu cao nhất”, Nguyễn Thị Thật nói.

Hoàng Quỳnh