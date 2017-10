7 cua-rơ tranh nhau chiếc áo xanh

Tay đua Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn 2) đang độc chiếm áo vàng giải xe đạp ĐBSCL 2010, tạo khoảng cách an toàn 1’40” so với người xếp nhì Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) và 2’23” so với người xếp hạng ba là Lâm Công Danh (BVTV An Giang). Thành tích này khó thay đổi cho tới chặng cuối bởi Nguyễn Nam Cực được sự bảo vệ của ê-kíp mạnh, đặc biệt là 3 cua-rơ nằm trong đội tuyển QG là Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn và Phạm Hoàng Anh Tâm.

Mô tả Tay đua Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn 2) đang độc chiếm áo vàng giải xe đạp ĐBSCL 2010, tạo khoảng cách an toàn 1’40” so với người xếp nhì Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) và 2’23” so với người xếp hạng ba là Lâm Công Danh (BVTV An Giang). Thành tích này khó thay đổi cho tới chặng cuối bởi Nguyễn Nam Cực được sự bảo vệ của ê-kíp mạnh, đặc biệt là 3 cua-rơ nằm trong đội tuyển QG là Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn và Phạm Hoàng Anh Tâm. Cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh giành cho tay đua có nước rút xuất sắc trở nên hấp dẫn với phần tham chiến của 7 cua-rơ gồm Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp, 55 điểm), Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn, 55 điểm), Hồ Văn Phúc (ADC Vĩnh Long, 48 điểm), Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp, 46 điểm), Bùi Minh Thụy (ADC Vĩnh Long, 44 điểm), Lâm Công Danh (BVTV An Giang, 41 điểm), Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn, 35 điểm). Cuộc chiến dự báo sẽ hấp dẫn cho đến chặng thi đấu cuối cùng về Bến Tre. Ở ngày thi đấu hôm qua từ Kiên Giang đi Sóc Trăng (148km), Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) lần thứ hai thắng chặng liên tiếp sau pha bứt phá cực nhanh tại đích đến. Về ngay sau anh là đồng đội Mai Nguyễn Hưng. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 5 từ Sóc Trăng đi Cà Mau dài 120km. Hoàng Quỳnh