700 triệu đồng giải thưởng 'Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon và US Open'

Nhằm giúp bạn đọc yêu thích quần vợt có một sân chơi lành mạnh nhân 2 sự kiện lớn của hệ thống giải Grand Slam là giải quần vợt Wimbledon diễn ra tại London (Anh) từ ngày 3.7 đến ngày 16.7 và Giải quần vợt Mỹ Mở rộng (US Open) tại New York (Mỹ) từ ngày 28.8 đến 10.9, báo Thanh Niên phối hợp với công ty tiếp thị thể thao TLT tổ chức lần lượt 2 cuộc thi “Cùng Bia Saigon Dự Đoán Kết Quả Wimbledon đi xem US Open” và Cùng Bia Saigon Dự Đoán Kết Quả US Open đi xem World Tour Finals ”qua hình thức cắt phiếu” trên Nhật báo Thanh Niên và Thanh Niên Tuần San và click chuột dự đoán trên Thanh Niên Online thông qua trang web www.wimbledon.thanhnien.vn