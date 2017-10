Á vận hội mùa đông 2017: Việt Nam vào top 30 trượt tuyết ván đôi

Ở vòng 1 diễn ra buổi sáng nay tuy trời vẫn lạnh, có gió mạnh, nhưng ít tuyết, cả 2 VĐV Việt Nam là Nguyễn Văn An và Nguyễn Võ Hữu Vinh đã bước vào thi đấu tại Sapporo Teine trong tâm trạng hưng phấn.

Do Vinh xuất phát thứ 40 và An xuất phát thứ 42 trong tổng số 43 VĐV nên cả 2 gặp bất lợi khi phải chạy sau và phải nhắm theo hướng rãnh của các VĐV chạy trước vẽ ra để đi đúng cột quy định, trong đó có một đoạn dốc như dựng đứng rất nguy hiểm.

Chính vì lẽ đó Nguyễn Võ Hữu Vinh do thiếu kinh nghiệm đã trượt bỏ cột số 11 thay vì chạy qua, nên bị trọng tài phát hiện và loại. Đến lượt Văn An, anh xác định tập thế nào cố gắng chơi đúng với năng lực, không để sự mất tập trung len lỏi vào trong đầu.

Nhờ vậy những pha bẻ người, điều chỉnh khôn ngoan về kỹ thuật lẫn kiểm soát tốc độ của An tỏ ra rất chuyên nghiệp giúp anh đã vượt qua những ”cái bẫy” mà ban tổ chức đã gài trên đường đua để hoàn thành bài thi ngon lành với 1 phút 44 giây 95.

Kết quả này còn ý nghĩa và giá trị hơn rất nhiều khi thành tích của An vượt qua 13 VĐV khác bị trọng tài bắt lỗi phạm quy, trong đó có 3 VĐV Trung Quốc, 2 của Hàn Quốc, 1 của Nhật Bản, 1 Kazakhstan, 1 Ấn Độ, 1 Kyrgyzstan.

HLV Lê Quân nói như reo: “An vào tốp 30, đây là thành tích có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ đến vì chúng ta vẫn là tân binh còn non nớt nhất trong giải. Vinh thiếu thực tiễn nên chúng tôi cũng biết sẽ khó vượt qua chính mình, còn An đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc tập luyện từ nhiều tháng qua để có kết quả đầy khích lệ này”.



Tưởng chừng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn cho Việt Nam vào buổi chiều khi còn 30 VĐV dự thi vòng 2. Nhưng bất ngờ thời tiết tại Sapporo Teine thay đổi đột ngột, gió lớn thổi dữ dội tạo ra nhiều cơn lốc xoáy cộng với tuyết bắt đầu rơi mạnh, càng lúc càng nhiều hơn. Điều đó gây bất lợi cho các VĐV xuất phát càng về sau, trong đó có Văn An xuất phát thứ 30.

tin liên quan Á vận hội mùa đông 2017: Việt Nam nên phát triển môn thể thao trên băng nào? Trong dịp cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội mùa đông lần 8 tại Sapporo (Nhật Bản), chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy sự phát triển của bè bạn trong khu vực, nhất là các môn trên băng (thi đấu trong nhà) mà nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tham gia.

Thêm vào đó ban tổ chức bỗng sắp xếp lại các cột vị trí, trong đó có đến 6 cột nằm ngay rãnh có tuyết nhiều rất trơn trượt. Giải thích điều này, một thành viên ban tổ chức cho biết: “Các đoàn tham dự môn trượt tuyết ván đôi đều biết sau mỗi vòng thi ban tổ chức có quyền thay đổi vị trí đặt cột đoạn đường đổ dốc nhằm tăng độ khó. Vòng 2 đều là những người hay nên tạo độ khó càng cao để tìm ra những người chiến thắng xứng đáng...".



Chính 2 yếu tố này đã làm cản trở không nhỏ cho Văn An. Trước hết là trời mù mịt, tuyết quá nhiều làm tầm nhìn đường đua bị hạn chế. Còn những đoạn đặt cột mới vừa dốc lại rơi nhiều vào những đoạn băng tan nên cực khó cho những ai muốn vượt qua.

Văn An dù rất cố gắng nhưng anh đã trượt té văng mất ván và dù đã tìm cách mang ván vào trở lại nhưng trượt chút lại bung ra nên cuối cùng đành chấp nhận bị trọng tài gạch tên. Sau vòng này chỉ có 22 VĐV về đích. 7 người khác bị loại cùng với An đều chung cảnh ngộ do xuất phát sau gặp trở ngại không nhỏ từ thời tiết và trùng hợp khi hầu hết ngã tại đoạn đường nhiều băng trơn trượt.

Với thời gian chuẩn bị ngắn, lực lượng mỏng chỉ có 6 VĐV và 1 HLV tham gia 3 nội dung mà đoàn Việt Nam ngay lần đầu tham dự Á vận hội mùa đông 2017 dù còn rất thiếu kinh nghiệm đã để lại ấn tượng đẹp.

Trong đó thành tích của Trịnh Đình Thời (xếp hạng 18/24) ở môn trượt tuyết ván đơn và Nguyễn Đức Mạnh (hạng 22/23 vượt qua Thái Lan) trong môn trượt tuyết băng đồng là đáng khen nhất.

Một tiếc nuối cho Nguyễn Văn An khi chỉ dừng ở top 30 của môn trượt tuyết ván đôi thay vì có thể đi xa hơn cũng là sự thiếu may mắn của đoàn Việt Nam trước sự thất thường của thời tiết. Ngoài ra 3 trường hợp khác của Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Võ Hữu Vinh bị loại sau vòng 1 và Phạm Tiến Đạt bị tai nạn gãy xương vai không tham gia thi đấu cũng để lại cho đoàn Việt Nam nhiều bài học về công tác chuẩn bị tâm lý, công tác tập luyện và thi đấu sao cho phù hợp và khoa học. Chiều mai đoàn Việt Nam sẽ tham dự lễ bế mạc đại hội.