AFF Cup khai mạc: K+ 'chiêu đãi lớn'

Trước thềm sự kiện bóng đá Đông Nam Á quan trọng nhất trong năm 2014 có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia Việt Nam với tư cách đồng chủ nhà, truyền hình số vệ tinh K+ đã lên kế hoạch chiêu đãi thịnh soạn đối với người hâm mộ Việt Nam. Tâm điểm của bữa tiệc chiêu đãi không chỉ là khuyến mại lớn mà còn là những nội dung đặc sắc tháng 11 trên các kênh K+.

“Say” với các trận cầu đỉnh cao

Nửa đầu tháng 11, người hâm mộ túc cầu đã chứng kiến những cuộc đối đầu đỉnh cao ở châu Âu với các màn so tài đầy hấp dẫn. Ở giải Ngoại hạng Anh (EPL), là trận derby thành Manchester giữa hai nửa xanh - đỏ hay màn tỉ thí Liverpool và đội đầu bảng Chelsea, ở Ý là cuộc đấu của kỳ phùng địch thủ Napoli và AS Roma hay ở Pháp là trận đấu giữa gã nhà giàu PSG và Marseille. UEFA Champions League vẫn rất “nóng” trên K+ cùng các cặp đấu Real Madrid- Liverpool, Bayern Munich- AS Roma.

Nửa cuối tháng 11 này, dự kiến mùa đông cũng không còn lạnh bởi sức nóng từ các series truyền hình ăn khách, các bộ phim điện ảnh bom tấn, và những trận cầu không thể bỏ lỡ trên sóng K+. Cặp đấu đại kình địch ở EPL là Manchester United và Arsenal sẽ so tài vào cuối tuần này - trận đấu được trực tiếp duy nhất trên K+. Ngay sau đó một ngày ở La Liga, Barcelona và Sevilla cũng có cuộc đọ sức với quyết tâm chiến thắng cao nhất để bám đuổi đội đầu bảng Real Madrid. Ở Serie A, Inter Milan sẽ đọ sức với AS Roma vào ngày cuối cùng của tháng 11.

Các cặp đấu ở Champions League Man City - Bayern Munich, Schalke 04 - Chelsea, Arsena l- Dortmund diễn ra vào rạng sáng ngày 26.11 cũng là những cặp đấu không thể bỏ lỡ với người hâm mộ.

Và “say” với chiêu đãi của K+

Ngoài các trận đấu ở trời Âu, người hâm mộ bóng đá sẽ có tháng 11 bận rộn và đầy hứng khởi với những trận cầu diễn ra ngay tại Việt Nam và Singapore. Khán giả có thể dõi theo diễn biến của giải đấu và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam qua các kênh sóng trên hệ thống truyền hình K+ trực tiếp đầy đủ toàn bộ các trận đấu.

Nhân dịp AFF Suzuki Cup 2014, K+ khuyến mại lớn trên toàn quốc: Giá đầu thu SD còn 750.000 đồng/bộ cho khách hàng đăng ký mới gói Access+ từ ngày 20.11.2014 đến hết ngày 30.11.2014.

Mới đây, K+ chính thức áp dụng gia hạn thuê bao với thời hạn 1 tháng ngoài các thời hạn 3, 6, 12 tháng hiện có cho cả hai gói thuê bao Access+ và PremiumHD+. Thời hạn thuê bao một tháng còn được áp dụng với khách hàng đăng ký mới gói thuê bao PremiumHD+. Khi khách hàng lựa chọn thời hạn thanh toán 1 tháng, dịch vụ truy vấn thông tin thời hạn thuê bao qua tin nhắn điện thoại của K+ sẽ giúp khách hàng dễ dàng biết được khi nào hết hạn thuê bao để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Hiện nay, việc gia hạn thuê bao K+ trực tuyến cũng rất tiện lợi với 25 ngân hàng tại Việt Nam có kết nối đến hệ thống thanh toán và gia hạn trực tuyến của K+ bao gồm tất cả các ngân hàng lớn nhất như: Ngân hàng Agribank, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng BIDV, ngân hàng Viettin bank,… mang đến cho khách hàng dịch vụ gia hạn thuê bao tiện lợi và nhanh chóng.

Ba phương thức gia hạn thuê bao tiện lợi cho khách hàng K+: 1. Mua thẻ cào hoặc thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại Đại lý K+ hoặc Cửa hàng K+ Store gần nhất. 2. Khách hàng đến ngân hàng hoặc sử dụng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng của mình để chuyển phí gia hạn vào tài khoản của K+. 3. Thanh toán trực tuyến tại địa chỉ website: www.kplus.vn bằng thẻ ghi nợ nội địa kết nối với 25 ngân hàng tại Việt Nam. Chủ thẻ cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng phát hành thẻ của mình. Khách hàng xem thêm danh sách cửa hàng, đại lý K+ và hướng dẫn chi tiết trong phần Câu hỏi thường gặp/Khuyến mại - Dịch vụ tại www.kplus.vn hoặc gọi 1900-1592.

Việt Anh (Nguồn: K+)

