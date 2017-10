Trong 2 ngày 2 và 3.1 tại Quảng Ngãi sẽ diễn ra 8 trận chung kết môn quyền anh giải boxing và võ thuật các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh Cúp Let’s Việt 2015. Tiếp sau thành công ở chung kết võ cổ truyền tại Bình Định, các trận so găng ở Quảng Ngãi hứa hẹn sẽ nảy lửa.



Ngô Việt Nhật (phải) của Quảng Ngãi - Ảnh: Minh Long Ngô Việt Nhật (phải) của Quảng Ngãi - Ảnh: Minh Long



Tuy nhiên, khác với võ cổ truyền khi Bình Định dù có đông võ sĩ vào chung kết nhưng không chiếm ưu thế thì ở chung kết quyền anh có đến 5 võ sĩ Quân đội và đều được dự báo có khả năng chiến thắng, chí ít là 3 ngôi vô địch. Bởi trình độ và đẳng cấp của các tay đấm quân đội vẫn có chút vượt trội so với các đối thủ, nhất là khi đối đầu với họ có một vài tân binh còn non kinh nghiệm thi đấu. Như ở hạng cân 49 kg, Huỳnh Ngọc Tân quá mạnh so với Trần Việt Thào của TP.HCM chỉ mới lóe sáng gần đây. Tương tự, Bùi Trọng Thái ở hạng 52 kg vẫn có tố chất tốt so với Gia Kiên của Hà Nội. Còn ở hạng 56 kg, Trần Phú Cường nếu thi đấu đúng sức có thể giành ngôi quán quân cho Quân đội trước Nguyễn Văn Giới của Đà Nẵng. Một võ sĩ Quân đội nữa cũng có thể chiếm ưu thế là Nguyễn Văn Dễ, nhưng đây là trận mà khán giả Quảng Ngãi sẽ dồn hết sự cổ vũ cho con cưng Ngô Việt Nhật với hy vọng sẽ tạo bất ngờ.

Ở hạng cân 60 kg, võ sĩ từng nhiều lần dự SEA Games Nguyễn Văn Hải của Công an nhân dân vẫn kinh nghiệm và bản lĩnh hơn so với Phạm Đức Đoàn của Bắc Ninh hay ở hạng 60 kg nữ Lừu Thị Duyên của TP.HCM được đánh giá cao hơn so với Đỗ Thị Mai của Hải Phòng. Trận đấu được đánh giá cân bằng nhất và hứa hẹn nhất là cuộc so găng giữa 2 tuyển thủ QG Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) và Hà Thị Linh (Hà Nội) ở hạng cân 57 kg nữ. Có thể nói ai lật đổ được võ sĩ Quân đội và tuyển thủ nào lên ngôi giữa 2 cô gái Vỹ và Linh sẽ mang lại sự hào hứng cho giới hâm mộ võ thuật ở Quảng Ngãi và người xem cả nước qua trực tiếp trên kênh Let’s Việt.

Đ.Khoa