AIMAG 2017: Bất ngờ từ những người ít được chờ đợi

Trước ngày cử tạ Việt Nam (VN) đến Turkmenistan, người lạc quan lắm cũng chỉ kỳ vọng Thạch Kim Tuấn và mong chờ Vương Thị Huyền tranh chấp vàng chứ không ai nghĩ tiểu đô cử Trịnh Văn Vinh lại giành chiến thắng. Ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó trưởng đoàn thể thao VN khi dự báo thành tích của thể thao VN cũng chỉ nói cử tạ cố gắng có 1 vàng và chờ bất ngờ thôi chứ không dám nghĩ đến 2 chiếc.

Sau khi Thạch Kim Tuấn đã giành vàng hôm trước thì đánh giá chung của nhiều người chắc cử tạ khó có vàng thứ hai nên ai nấy dồn hết sang điền kinh để xem Lê Tú Chinh thi đấu cùng giờ. Chỉ có dăm ba người Việt trụ lại sân cử tạ, trong đó có trưởng đoàn thể thao VN Trần Đức Phấn, người đã không chứng kiến HCV đầu tiên của VN, lần này quyết tâm chờ đợi với hy vọng mong manh dành cho Trịnh Văn Vinh.

Quả thực sự chờ đợi đó của ông Phấn và vài phóng viên ít ỏi có mặt đã được đền đáp khi Trịnh Văn Vinh thi đấu như “lên đồng” chơi áp đảo đối thủ từ đầu với hệ số tạ rất ấn tượng, luôn biết tạo khoảng cách an toàn để đảm bảo ưu thế từ cử giật sang cử đẩy. Các đối thủ của Vinh không phải là hạng xoàng nhưng đô cử của VN toát lên sự tự tin hiếm thấy, động tác nào là chắc động tác đó, rất tập trung và thoải mái về tâm lý.

Ông Phấn quan sát mà cứ suýt xoa: “Đánh giá của bộ môn và BHL cho rằng Vinh là của để dành, có thể chơi tốt mà cũng chưa chắc sẽ vượt lên vì Vinh cần thêm thời gian để khẳng định. Nhưng chỉ qua vài động tác ở SEA Games và đặc biệt lần này, Vinh không chỉ cho thấy sự ổn định mà đã trưởng thành rất nhiều. Từ chỗ ít được chờ đợi giờ đây cử tạ VN có thêm chọn lựa lớn từ Trịnh Văn Vinh”.

Điều đặc biệt là Văn Vinh đã vượt hơn thành tích SEA Games 29 khi cử giật của anh là 136 kg trong khi ở Kuala Lumpur anh chỉ có 135 kg. Lẽ ra anh cũng vượt hơn ở cử đẩy khi còn một mình một ngựa đã tố tạ ở lần đẩy cuối lên đến 173 kg vượt hơn SEA Games 1 kg. Nhưng như Vinh giải thích: “Tôi cũng muốn lắm nhưng rõ ràng tôi suy giảm phần nào động lực vì các đối thủ đều bị tôi vượt hơn nên thiếu đi sự cạnh tranh như lần tôi đấu với đô cử Indonesia Eko Yuri Irawan ở SEA Games, nên không có sự tập trung tốt cho lần đẩy đó”. Dù sao với 302 kg (136+ 166), Vinh đã bỏ xa đối thủ người Trung Quốc Li Haitao đến 14 kg!

Chiếc huy chương vàng của Tiến Trọng mới thực sự quá bất ngờ. Trước ngày lên đường cũng đã có ý kiến sao không chọn Bùi Văn Đông người đã giành HCV tại SEA Games mà lại chọn Tiến Trọng người chỉ về thứ 5 tại Kuala Lumpur? Thật ra câu trả lời không khó giải thích vì danh sách đã chốt từ trước khi đi SEA Games do quy định của BTC đại hội là phải gút hết trước ngày 17.7 (2 tháng trước khi AMAG khởi tranh), do vậy Tổng cục TDTT và bộ môn điền kinh đâu thể nào lường được sự vọt lên như điện của Văn Đông. Nhưng với trường hợp của Tiến Trọng không phải là quá thua kém.

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh giải thích Tiến Trọng đi AIMAG cũng là dạng ‘của để dành” cho tương lai, nhưng với sự ổn định thời gian qua thì Trọng sẵn sàng là kẻ thế vai chính. Dự báo của ông Thủy đã sớm thành hiện thực khi Trọng bất ngờ chơi hay hơn mong đợi. Dĩ nhiên thành tích trong nhà không thể so với ngoài trời vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều VĐV mạnh không thực hiện tốt bước nhảy của mình. Trong khi Trọng lại rất tự tin với 7 m 48 chẳng kém là bao so với 7 m 53 mà anh giành được tại SEA Games.

Hòi Trọng có bất ngờ với chiếc HCV này không, anh chỉ cười: “Tôi may mắn vì đối thủ tự thua nhiều. Nhưng phải nói tôi không bị bất cứ áp lực nào, ra sân là cứ "chiến” thôi. Một phần thành công của tôi là chạy dậm nhảy tốt vì sân trong nhà tạo sức bật trên sàn nhựa tổng hợp rất khó. Dù sao chiến thắng này giúp tôi tự tin hướng đến ASIAD năm sau”.

Chỉ với 2 bất ngờ này đã giúp đoàn VN vọt lên thứ 7 tổng sắp. Từ đây đến cuối biết đâu còn nhiều bất ngờ khác từ những cái tên trong bóng tối của muay, taekwondo, bơi lội, cờ vua, billiards, kurash, kick-boxing... mà nói như Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, thể thao VN còn nhiều tiềm năng nên cứ đợi đấy, nhất định sẽ còn nhiều điều để nói.

Quang Tuyến

(từ Ashgabat)