AIMAG 2017: Nhiều bất ngờ ở Ashgabat

Chiều nay, Jujitsu Việt Nam đã mở hàng với 2 HCĐ của Đào Thị Như Quỳnh và Đào Lê Thu Trang (đôi nữ) cùng Đào Hồng Sơn (đơn nam), nhưng futsal Việt Nam lại bất ngờ thất trận trước Đài Bắc Trung Hoa 1-2. Đây là thất bại đáng tiếc cho thầy trò HLV Rodrigo nhất là khi Việt Nam khởi đầu khá tốt dẫn trước 1-0 do Ngô Ngọc Sơn ghi. Thế nhưng thay vì cần gia tăng sức ép để duy trì ưu thế thì hàng thủ Việt Nam lại bất ngờ để lọt một bàn không đáng khi bóng chạm chân Lê Quốc Nam giúp đối thủ gỡ hòa 1-1. Từ đó Đài Bắc Trung Hoa thi đấu hưng phấn hẳn lên, còn Việt Nam, do nôn nóng muốn thắng, các tuyển thủ như Trần Văn Vũ, Phùng Trọng Luân, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy... lại xử lý tình huống chưa tốt. Do dâng cao đội hình nên khi bị phản công, futsal Việt Nam không lùi kịp để bị thua ngược. Ở 6 phút cuối, Việt Nam chấp nhận bỏ thủ môn đá tấn công toàn diện nhưng vẫn không sao ghi được bàn thắng. Thất bại này tuy chưa phải đã khiến futsal Việt Nam tắt đường vào tứ kết nhưng rõ ràng sẽ gây áp lực tâm lý lớn buộc phải thắng hết 3 trận còn lại, trong đó có trận gặp chủ nhà và đảo Solomon. Ngày mai, 17.9, Việt Nam sẽ ra quân môn Muay với 8 VĐV trong đó có 3 niềm hy vọng là Nguyễn Trần Duy Nhất, Võ Văn Đài, Bùi Yến Ly. Còn ngày 18.9 mọi hy vọng sẽ hướng về 3 môn điền kinh, cử tạ, Taekwondo. Trong ngày đầu tiên, chủ nhà đã giành đến 11 HCV trong đó có 4 HCV môn Jujitsu và 7 HCV môn vật cổ điển, Thái Lan có 2 HCV Jujitsu và Mông Cổ 1 HCV vật.