Al-Qaeda nhắm đánh Đan Mạch, Hà Lan

Báo giới “kiểm tra” công tác an ninh hàng không Trước mối đe dọa khủng bố trong thời gian diễn ra World Cup, các phóng viên của nước chủ nhà đã cố ý đưa lậu các vật dụng nguy hiểm trên các chuyến bay nội địa nhằm vạch ra các kẽ hở an ninh sân bay. Bọn khủng bố có thể sử dụng những vật dụng nguy hiểm này làm vũ khí tấn công trên máy bay-Mandy Weiner, phóng viên điều tra của tờ Eyewitness News nói với BBC rằng các vật dụng được đưa lên máy bay bao gồm dao, kim tiêm, tua-vít và dao cạo. Kết quả, trong 10 chuyến bay cất cánh từ các trung tâm du lịch lớn được giới phóng viên thử thì đã có quá nửa số chuyến họ đưa lậu các vật dụng thành công. Tuy nhiên, đại diện Công ty an ninh sân bay Nam Phi – ông Solomon Makgale, an ninh hàng không ở nước này đã được thắt chặt và giới chức an ninh Nam Phi đã mua thêm các máy chiếu tia X và máy dò kim loại để tăng cường an ninh. S.D

(Theo BBC)