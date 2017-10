Ám ảnh đường đua ĐBSCL

Tuyển thủ QG Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) cán đích hạng 5 ở chặng đua hôm qua từ Cần Thơ đi Trà Vinh (dài 108 km) đoạt áo xanh từ Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang, 66 điểm). Vạn An vẫn giữ áo vàng sau 6 chặng hơn người xếp nhì Nguyễn Lưu Thanh Nhân (BVTV Sài Gòn) 12 giây. Hôm nay, diễn ra chặng cuối từ Bến Tre về Đồng Tháp với lộ trình dự kiến dài 107 km.