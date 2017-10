Ám ảnh đường xấu

Lường trước đường hẹp, nhiều đá dăm đoạn đi ngang huyện Long Thành (Đồng Nai) và Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng các cua-rơ cũng không tránh khỏi việc bị bể bánh và tai nạn. Hàng loạt tay đua phải thay bánh xe. Cũng vì đường xấu, nhiều đội đua mạnh không dám mạo hiểm tấn công khiến chặng đua thiếu hấp dẫn. Có đến 5 vụ tai nạn xảy ra do các cua-rơ va vào nhau khi né “ổ gà” hoặc đá dăm. Điều này gây ức chế không nhỏ cho các cua-rơ. Từ một va chạm nhỏ sau vụ tai nạn, hai tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) và Hồ Văn Phúc (ADC truyền hình Vĩnh Long) đã lời qua tiếng lại trên đường đua. Sau đó khi về đích kết thúc chặng, cả hai lại đôi co, lao vào định đánh nhau. Rất may ban huấn luyện hai đội kịp thời can ngăn.



Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) bất ngờ thắng chặng 1 - Ảnh: Đ.N.Thạch

Trong khi đó, tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) gây bất ngờ khi bứt phá thành công ở những km cuối cùng để giành ngôi thắng chặng với thành tích 2 giờ 57’44” (tốc độ trung bình 39,160 km/giờ). Danh hiệu áo xanh thuộc về Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang, 8 điểm) và Domesco Đồng Tháp 1 tạm dẫn đầu ngôi nhất đồng đội. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ hai cũng là chặng đua dài nhất giải (165 km) từ TP Vũng Tàu đi TP Phan Thiết.

Hoàng Quỳnh