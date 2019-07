Amir Khan đụng độ Pacquiao ở cuộc thượng đài đỉnh cao

Khan vừa giành chiến thắng dễ dàng trước võ sĩ Úc Billy Dib chỉ sau 4 hiệp ở cuộc đấu tranh đai WBC hạng bán trung thế giới diễn ra tại Jeddah (Ả Rập Saudi) hôm 12.7. Hôm 16.7, võ sĩ 32 tuổi người Anh đã thu hút sự quan tâm của làng quyền anh khi công bố đã đạt được thỏa thuận so găng với Pacman (biệt danh của Manny Pacquiao).

Cuộc đấu giữa Khan (trái) và Pacquiao được đánh gía là cuộc đối đầu đỉnh cao AFP

Theo đó, Amir Khan cho biết đã lên kế hoạch quay lại Ả Rập Saudi vào ngày 8.11 để thượng đài với Pacquiao nếu võ sĩ huyền thoại Philippines lành lặn và vượt qua võ sĩ bất bại người Mỹ Keith Thurman trong trận tranh đai WBA hạng cân bán trung tại Las Vegas diễn ra vào ngày 20.7.

Thông tin về cuộc đụng độ giữa võ sĩ gốc Pakistan và Pacquiao lập tức trở thành đề tài bàn tán trên hàng quyền anh khi đây được xem là một trong những trận so găng đình đám nhất trong lịch sử. Hồi năm 2017, cuộc đàm phán về trận đấu giữa hai tay đấm trên từng bất thành. Tuy nhiên, Khan giờ đây tuyên bố rằng: “Ngài Thượng nghị sĩ 40 tuổi thích thượng đài đã đồng ý so găng tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.

Theo AFP, dù phía Pacquiao vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng Khan khẳng định trên chương trình phát thanh TalkSport của Anh hôm 16.7, rằng: “Đã ký và hoàn tất thỏa thuận để đấu với Manny Pacquiao là điều tuyệt vời. Có được chữ ký của anh ấy thật là tuyệt vời. Cho dù anh ấy thể hiện thế nào trong trận đấu với Thurman, thì tôi vẫn tin rằng cuộc giáp mặt vào tháng 11 sẽ là một trận đấu lớn”.

Theo nhận định của báo giới quốc tế, nếu phía Pacquiao chính thức lên tiếng xác nhận thì cuộc so găng ở Ả Rập Saudi vào tháng 11 tới sẽ là một cuộc đấu đỉnh cao trong lịch sử quyền anh.

Pacquiao trái) sẽ đấu với Thurman vào ngày 20.7 AFP

Khan (thành tích 34 thắng, 5 bại) vốn là một tay đấm trứ danh của Anh khi từng giữ các đai vô địch WBA, IBF hạng nhẹ và các đai hạng dưới bán trung và hạng trung thế giới. Ngoài ra, sự hiện diện của Khan ít nhiều sẽ thu hút một lượng lớn người xem khi anh từng tham gia loạt phim nổi tiếng “I”m a Celebrity... Get Me Out of Here!”.

Trong khi đó, dù đang bận rộn với vai trò Thượng Nghị sĩ và chuẩn bị cho cuộc đấu với Thurman, nhưng Pacquiao (thành tích 61 thắng, 7 bại và 2 hòa) luôn khiến mọi đối thủ phải e dè khi anh là một tượng đài quyền anh thế giới và Philippines do từng làm nên kỷ lục đoạt đai vô địch 8 hạng cân khác nhau.