An Giang thâu tóm các danh hiệu tại giải xe đạp truyền hình Bình Dương

Ở chặng đua dài 139 km nhưng có đèo Vĩnh Hy đã đánh bật nhiều tay đua không mạnh về đường đèo trong đó có 16 tay đua bị loại.

Với việc tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) rút khỏi giải vì gặp vấn đề sức khỏe, cuộc đua trở thành “sàn diễn” của các tay đua An Giang trong 2 màu áo Hạt Ngọc Trời An Giang và Bảo vệ thực vật An Giang.

Với lực lượng tập hợp các tay đua hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thành Tâm, Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường cùng với sự góp mặt của 2 ngoại binh Javier (Tây Ban Nha), Ali Khademi (Iran), các tay đua An Giang mạnh hơn hẳn so với các đối thủ dự giải.

Sau khi đánh chiếm áo vàng, áo trắng cho Nguyễn Đắc Thời; áo xanh, áo chấm đỏ cho Quàng Văn Cường, hôm nay ê kíp An Giang tiếp tục giữ vững 4 danh hiệu này đồng thời chiếm luôn ngôi nhất đồng đội của VUS TP.HCM.

Quàng Văn Cường thi đấu với phong độ ấn tượng, giành chiến thắng tại Phan Rang bảo vệ thành công áo xanh-vua nước rút. Với lợi thế có được, tay đua này nhiều khả năng bảo vệ được chiếc áo xanh đến chung cuộc. Tuy nhiên ở danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi anh bị Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) áp sát với khoảng cách chỉ 1 điểm.

Ở danh hiệu áo vàng, Nguyễn Đắc Thời bảo vệ thành công khi về tốp đầu. Danh hiệu danh giá này khó thoát khỏi ê kíp An Giang bởi xếp nhì và ba sau Đắc Thời đều là đồng đội Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm.

Ở danh hiệu đồng đội, An Giang vươn lên dẫn đầu, ít hơn 8 giây so với đội xếp nhì Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 4 vòng quanh Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 46,8 km.

Hoàng Quỳnh - Minh Tân