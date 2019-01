Ấn tượng với giải golf từ thiện “Gắn kết yêu thương” chung tay vì cộng đồng

Kết quả cụ thể giải đấu: Giải best gross (vô địch) thuộc về golf thủ David Choi. Bảng A (nam) Giải nhất Lê Trọng Đức, Giải nhì Phạm Quang Sơn, Giải ba Nguyễn Văn Nam. Bảng B (nam) Giải nhất Trần Vũ Đức Minh, Giải nhì Vũ Sơn Hải, Giải ba Trương Xuân Hợp. Bảng C (nam) Giải nhất Nguyễn Thanh Liêm, Giải nhì Hoàng Kim Thắng, Giải ba Đoàn Quốc Khánh. Bảng Nữ, Giải nhất Diễm Đặng, Giải nhì Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giải ba Nguyễn Thị Thanh Thủy. Hole in One thuộc về Golf thủ Hứa Thành Văn với giải thưởng là 1 cây gậy Honma TW 747 trị giá 100 triệu đồng do Công ty TNHH TM - DV VH Golf trao.