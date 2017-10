Andrew Hùng Phạm vô địch Giải golf TP.HCM mở rộng 2016

Sau 2 ngày tranh tài, Giải golf TP.HCM mở rộng lần thứ 2 - tranh Cúp VinaPhone 088 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về golf thủ Andrew Hùng Phạm.

Andrew Hùng Phạm giành chiến thắng với thành tích chung cuộc là 149 gậy, cách biệt 2 gậy so với đối thủ về nhì là Trịnh Văn Thọ.



Phần thưởng dành cho nhà vô địch là huy chương Vàng, bằng khen của Sở Văn hóa và Thể dục Thể thao Tp.HCM; Cúp luân lưu có khắc tên; Cúp sở hữu riêng do công ty Gốm sứ Minh Long thiết kế và chế tác trị giá 250 triệu đồng và áo khoác Green Jacket danh giá như giải Masters lừng danh thế giới.



Ngoài chức vô địch, Ban tổ chức còn trao cúp nhất, nhì, ba ở các bảng Chuyên nghiệp, Albatross, Eagle, Birdie, Par, Diamond và Ruby, cùng với 6 giải kỹ thuật.



Lễ trao giải và tiệc đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tại Trung tâm Hội nghị GEM Center với rất nhiều phần thưởng và phần quà giá trị.



Giải golf TP.HCM Mở rộng do Hội golf TP.HCM (SGGA) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, thuộc hệ thống thi đấu thể thao chính thức của thành phố và là một trong những giải gôn lớn nhất hàng năm của SGGA.

