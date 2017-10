Ánh Viên đoạt 3 HCV giải các nhóm tuổi châu Á

(TNO) Kình ngư Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được 3 HCV ở giải bơi các nhóm tuổi châu Á đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Ánh Viên (giữa) đã giành được 3 tấm HCV tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á - Ảnh: Khả Hòa

4 năm trước, Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức bước từ “bóng tối” ra “ánh sáng” với 2 tấm HCĐ đầu tiên của sự nghiệp tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á.

Năm nay, Viên từ Mỹ sang Thái Lan tham dự giải với tư cách là một trong những VĐV giỏi nhất Đông Nam Á. Về ý kiến cho rằng việc Ánh Viên bỏ Cúp bơi lội thế giới để thi đấu giải này có vẻ không tương xứng với kỳ vọng và đầu tư hướng đến Olympic mà dường như bị “ép” chạy theo thành tích, HLV Đặng Anh Tuấn giải thích: “Giải đấu nào với Viên cũng quan trọng vì sẽ giúp tôi và Viên rút kinh nghiệm và điều chỉnh những khiếm khuyết.

Việc Viên tham dự giải trẻ này đã có sự bàn bạc thống nhất với lãnh đạo ngành. Nó cũng nằm trong kế hoạch giúp Viên nỗ lực khắc phục cho đến khi không còn điểm yếu nào, để không thất bại tại Olympic”.

Trong hai ngày thi đấu đầu tiên (1, 2.10), Ánh Viên đoạt 3 HCV, trong đó 1 HCV nội dung 100 m bướm với thành tích 1 phút 01 giây 08 (phá kỷ lục quốc gia của chính cô), 1 HCV nội dung 200 m hỗn hợp, 1 HCV nội dung 200 m tự do. Ngoài ra Viên còn đoạt thêm 3 HCB nội dung 400 m tự do, 200 m ngửa, 800 m tự do. Những VĐV VN khác đoạt HCV tại giải còn có Trần Duy Khôi (2 HCV), Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Lan Phương