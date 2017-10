Ánh Viên đoạt thêm 1 HCĐ ở giải vô địch bơi lội châu Á

Trong nội dung thi đấu này, vào buổi sáng Ánh Viên thi đấu vòng loại và lọt vào đợt thi chung kết khi chỉ xếp thứ 6 với thành tích 2 phút 04 giây 19. Tuy nhiên, ở đợt bơi tranh huy chương vào buổi chiều cùng ngày, nữ kình ngư Việt Nam cải thiện đáng kể thành tích khi về thứ 3 với thành tích 1 phút 59 giây 31 đoạt HCĐ.

Thành tích này vẫn còn kém một chút so với khi Ánh Viên đoạt HCV và phá kỷ lục ở SEA Games hồi năm 2015 tại Singapore là 1 phút 59 giây 27. Tuy nhiên, có cải thiện hơn khi so với thành tích ở giải vô địch thế giới hồi tháng 8.2016 là 2 phút 00 giây 80.

tin liên quan Ánh Viên đoạt HCV và phá kỷ lục châu Á Ngày 17.11, nữ kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên đã không có đối thủ ở nội dung sở trường 400m cá nhân hỗn hợp tại giải vô địch bơi lội châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản, khi xuất sắc về nhất đoạt HCV với thành tích 4 phút 37 giây 71.

Trong khi đó, kình ngư còn lại của Việt Nam là Trần Duy Khôi cũng góp mặt ở chung kết nội dung 200m bơi ngửa nam, nhưng chỉ về thứ 6 với thành tích 2 phút 04 giây 01. Còn lại, kình ngư Lâm Quang Nhật phải dừng bước ở vòng loại 400m tự do nam với 4 phút 04 giây 10, xếp thứ 13 vòng loại. Vũ Thị Phương Anh xếp thứ 10 vòng loại 200m bơi ếch cá nhân nữ với 2 phút 41 giây 18. Còn Le Nguyen Paul xếp thứ 15 vòng loại 100m bơi ếch cá nhân nam với 1 phút 03 giây 91.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu riêng Ánh Viên đã sở hữu cả 2 chiếc huy chương cho đoàn bơi lội Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2016 là 1 HCV nội dung 400m cá nhân hỗn hợp và 1 HCĐ nội dung 200m tự do. Thành tích này hơn so với cách đây 4 năm cũng tại giải bơi lội châu Á ở UAE, đoàn Việt Nam chỉ có 1 HCB và 1 HCĐ cũng do Ánh Viên mang lại.

Giang Lao