Ánh Viên được báo Mỹ ca ngợi

Giải Bơi vô địch Nam Florida - Mỹ vừa kết thúc tại thành phố Fort Lauredate với sự tham dự của hơn 1.200 VĐV của trên 100 CLB thuộc khu vực phía nam bang Florida và các VĐV đến từ Brazil, Venezuela, Cuba, Mexico...

VĐV VN duy nhất thi đấu tại giải là Nguyễn Thị Ánh Viên (cô đang tập huấn ở Florida) đã thi đấu rất xuất sắc để đoạt các thành tích như sau: 100 m tự do đoạt HCĐ với thành tích 58 giây 29 - phá kỷ lục quốc gia cũ 58 giây 44; Cự ly 400 m tự do, Viên đoạt HCĐ với thành tích 4 phút 19 giây 73 - phá kỷ lục quốc gia cũ 4 phút 24 giây 89; Cự ly 1.500 m tự do đoạt HCĐ với thông số 17 phút 06 giây 49 - phá kỷ lục quốc gia cũ của Lê Thị Mỹ Thảo lập năm 2012 (17 phút 31 giây 70).



Ánh Viên ngày càng chơi nổi bật - Ảnh: Ngọc Hạnh

Đặc biệt, Viên đã giành HCV cự ly 800 m tự do với thành tích 8 phút 51 giây 70 - phá kỷ lục cũ (9 phút 10 giây 29). Viên giành thêm 1 HCV cự ly 400 m hỗn hợp với thành tích 4 phút 50 giây 91.

Ngoài chuỗi thành tích này, Ánh Viên còn phá 12 kỷ lục bơi của bang Florida và đã được báo chí bang Florida ca ngợi như một VĐV xuất sắc nhất giải. Hiện tại, cô đang tập huấn tại Mỹ với kinh phí mà ngành thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước VN đầu tư cho năm 2013 là 50.000 USD.

L.P

>> Bơi lội Mỹ cấm hành nghề 16 HLV vì bê bối tình dục

>> Bơi lội liên tiếp phá kỷ lục

>> Mỹ nghi ngờ bơi lội Trung Quốc có doping

>> Nhà vô địch bơi lội thế giới tử vong do đột quỵ