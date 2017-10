Ánh Viên: 'Em quên 8 HCV rồi'

Giành HCV đấu kiếm nhờ mê truyện kiếm hiệp Vũ Thành An và Đinh Phương Thành tại buổi giao lưu - Ảnh: Tuấn Phạm Vũ Thành An và Đinh Phương Thành tại buổi giao lưu - Ảnh: Tuấn Phạm Hai khách mời khác có mặt trong phần giao lưu với thanh thiếu nhi Hà Nội sáng nay là VĐV Thể dục dục cụ Đinh Phương Thành (4 HCV) và VĐV đấu kiếm Vũ Thành An, người mang về 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 28. Vũ Thành An chia sẻ, từ niềm đam mê truyện kiếm hiệp ngày thơ ấu đã khiến anh quyết tâm theo đuổi ước mơ với bộ môn đấu kiếm, vươn tới mục tiêu được tham gia vòng loại Olympic ở Brazil 2016. Hot boy thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành thì tiết lộ nhiều lần bị chấn thương trong quá trình tập luyện, thi đấu. Để chuẩn bị SEA Games 28, một lần đang khởi động, răng anh bị va vào xà đau điếng. Chấn thương cổ tay cũng đến với Đinh Phương Thành ngay trước giờ thi đấu, may mắn, đây là một kỳ SEA Games thành công nhất với thí sinh 20 tuổi này. Anh là VĐV nam đầu tiên của thể dục dụng cụ mang về HCV toàn năng cho đoàn Việt Nam. Hot boy thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành thì tiết lộ nhiều lần bị chấn thương trong quá trình tập luyện, thi đấu. Để chuẩn bị SEA Games 28, một lần đang khởi động, răng anh bị va vào xà đau điếng. Chấn thương cổ tay cũng đến với Đinh Phương Thành ngay trước giờ thi đấu, may mắn, đây là một kỳ SEA Games thành công nhất với thí sinh 20 tuổi này. Anh là VĐV nam đầu tiên của thể dục dụng cụ mang về HCV toàn năng cho đoàn Việt Nam.