Ánh Viên gánh chỉ tiêu 8 HCV ở SEA Games 30

Ở SEA Games 2 năm trước tại Malaysia, một mình Ánh Viên đoạt 8 HCV môn bơi, đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao VN. Lần này nữ kình ngư sắp bước sang tuổi 23 tiếp tục được đặt kỳ vọng bảo vệ thành tích như 2 năm trước nhưng dự báo gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện VĐV các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia có lực lượng hùng hậu, thành tích tiến triển liên tục trong khi phong độ Ánh Viên không còn như xưa nên dự báo sẽ phải tranh chấp quyết liệt.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của BHL muốn giữ kín thông tin đăng ký bao nhiêu nội dung cho Ánh Viên tại SEA Games cho đến giờ chót và có những tính toán hợp lý với tình hình cạnh tranh của các đối thủ. Các nước cạnh tranh HCV môn bơi đang ém quân và cũng rất muốn nắm bắt về Ánh Viên nên chúng tôi phải cẩn trọng”, trưởng bộ môn bơi VN Lê Thanh Huyền chia sẻ.

Theo tìm hiểu , Ánh Viên vẫn nhỉnh hơn các đối thủ trong khu vực ở 2 cự ly sở trường 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp nhưng 6 nội dung mà cô đoạt vàng ở SEA Games 2017 là 50 m ngửa, 100 m ngửa, 200 m ngửa, 200 m tự do, 400 m tự do, 800 m tự do sẽ phải cạnh tranh quyết liệt. Đối thủ đáng gờm nhất chính là Thái Lan khi bên cạnh những VĐV gạo cội vừa trình làng dàn VĐV trẻ có thành tích không kém là bao so với Ánh Viên. Nhiều khả năng Ánh Viên sẽ đăng ký dự tranh 12 nội dung nhưng sẽ điều chỉnh tùy vào lịch thi đấu sức khỏe , khả năng cạnh tranh...