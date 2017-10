Ánh Viên giành HCĐ Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015

(TNO) Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được tấm HCĐ ở nội dung 800m tự do trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Thành tích của Ánh Viên tại Mungyeong, Hàn Quốc là 8 phút 39 giây 91. Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 8 phút 34 giây 85, đây cũng là nội dung mà kình ngư quê Cần Thơ đã thiết lập kỷ lục mới tại SEA Games 28.



Đoạt HCV và HCB ở nội dung này là 2 đại diện đến từ Trung Quốc, Zhang Yuhan với thời gian 8 phút 29 giây 83 và Dong Fuwei với 8 phút 38 giây 41.



Được xếp ở làn bơi số 1, Ánh Viên tranh tài cùng hạt giống số 1 Zhang Yuhan người đang giữ kỷ lục của đại hội (8 phút 33 giây 2), cùng 2 kình ngư nặng ký khác là Dong Fuwei (Trung Quốc) và de MEMME Martina (Ý).



Ở 200m đầu tiên, kình ngư Okimoto Cintra Poliana bất ngờ bứt lên giành vị trí số 1 nhưng do suy giảm thể lực, kình ngư 32 tuổi người Brazil dễ dàng để Zhang Yuhan, Dong Fuwei và Ánh Viên vượt qua. Trong khi đó, kình ngư người Ý de MEMME Martina bất ngờ thi đấu sa sút và tụt từ thứ 2 xuống xếp thứ 5 chung cuộc.



Kết thúc phần thi với thời gian 8 phút 29 giây 83, Zhang Yuhan chính thức phá xa kỷ lục do chính mình lập trước đó với khoảng cách 3 giây 63. Trong khi, Ánh Viên có một ngày thi đấu khá cố gắng khi từ vị trí số 5 xuất sắc vượt qua 2 đối thủ mạnh là MEMME Martina và Okimoto Cintra Poliana để giành tấm HCĐ quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam.



Ánh Viên sẽ tiếp tục tham dự 2 nội dung bơi 200m tự do và 200m hỗn hợp.

Bảo Nghi