'Ánh Viên là một trường hợp... bí ẩn’

Ánh Viên vào chung kết 2 nội dung ở FINA Swimming World Cup 2015 Trưa 11.8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào chung kết nội dung 200m cá nhân hỗn hợp tại giải FINA Swimming World Cup 2015 diễn ra tại Moscow (Nga). Sau khi kết thúc giải Vô địch thế giới, Ánh Viên tiếp tục ở lại Nga để tranh tài tại giải FINA Swimming World Cup 2015 tổ chức ở thủ đô Moscow. Tuy không quy mô như giải vô địch thế giới nhưng FINA Swimming World Cup 2015 cũng quy tụ nhiều VĐV hàng đầu thế giới.



Tại giải này, Ánh Viên tranh tài ở 4 nội dung là 200m tự do, 400m tự do, 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Trong buổi thi đấu trưa nay, Ánh Viên đã bước vào thi đấu ở các nội dung 200m tự do và 200m cá nhân hỗn hợp.



Ở nội dung 200m tự do, Ánh Viên đã thi đấu không thành công. Tranh tài cùng lượt bơi cuối cùng vòng loại với VĐV Việt Nam có Katinka Hosszu, kình ngư nổi tiếng người Hungary. Kết quả Ánh Viên về cuối cùng lượt bơi này với thành tích 2 phút 02 giây 45. Thành tích này của Ánh Viên đứng thứ 19 trong tổng số 24 VĐV tranh tài.



Tuy nhiên, ngay sau đó, kình ngư quê ở Cần Thơ đã giành quyền vào chung kết nội dung 200m cá nhân hỗn hợp. Tiếp tục tranh tài cùng Hosszu ở loạt bơi vòng loại thứ 2, Ánh Viên về đích thứ 3 với thời gian 2 phút 15 giây 33. Đây cũng là thành tích tốt thứ 3 tính chung cả 2 đợt vòng loại và giúp Ánh Viên giành quyền vào chung kết.



Đợt bơi chung kết sẽ diễn ra vào khuya nay (lúc 23 giờ 40, giờ VN), Ánh Viên có hy vọng tạo nên bất ngờ khi thành tích tốt nhất của cô ở nội dung 200m là 2 phút 12 giây 66.



Vào ngày mai (12.8), buổi sáng Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 400m tự do và buổi tối tranh tài ở chung kết 400m cá nhân hỗn hợp. Ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp do có ít VĐV tranh tài nên Ánh Viên được vào thẳng chung kết. Tân Lam