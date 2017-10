Ánh Viên phá 14 kỷ lục tại Đại hội toàn quốc 2014

* Sông Lam Nghệ An vô địch môn bóng đá nam

(TNO) Trong ngày thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc hôm qua (15.12), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục làm dậy sóng đường bơi xanh ở Nam Định.

Ánh Viên đoạt 20 huy chương và phá 14 kỷ lục tại Đại hội toàn quốc 2014 - Ảnh: Khả Hòa

Trong 5 nội dung cá nhân cuối cùng, Ánh Viên tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi giành 18 HCV và 2 HCB ở các nội dung cá nhân và tập thể. Bảng thành tích của ngôi sao trẻ này càng ấn tượng với 3 kỷ lục quốc gia và 11 kỷ lục Đại hội được thiết lập qua năm ngày thi đấu.

Ở chung kết 800 m nữ, cô gái quê Cần Thơ cán đích đầu tiên với thời gian 8 phút 54 giây 34 lập kỷ lục Đại hội. Tiếp đến cự ly 50 m tự do, kình ngư sinh năm 1996 phá kỷ lục quốc gia với thời gian 26 giây 70.

Hai nội dung chung kết cuối cùng 200 m bướm và 400 m hỗn hợp, Ánh Viên cũng đoạt 2 HCV cùng việc thiết lập 2 kỷ lục Đại hội. Ngoài ra, Viên còn đoạt một HCV đồng đội tiếp sức 4x100 m hỗn hợp và 2 HCB (4x100 m tự do và 4x200 m tự do).

Trước đó, nhà vô địch Olympic trẻ thế giới 2014 đã đoạt tổng cộng 12 HCV ở các nội dung 50 m ếch, 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp, 50 m bướm, 100 m tự do, 100 m ếch, 400 m tự do, 100 m ngửa, 100 m bướm, 1.500 m tự do, 50 m ngửa, 200 m tự do.

Giành trọn vẹn 17 bộ HCV ở nội dung cá nhân, một nội dung đồng đội, Ánh Viên góp sức giúp cho đoàn Quân đội vượt qua TP HCM và Đà Nẵng để chiếm ngôi nhất toàn đoàn môn bơi với tổng cộng 18 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

Kết thúc môn bơi tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, đã có 16 kỷ lục Đại hội và 7 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

Sông Lam Nghệ An vô địch môn bóng đá nam Với chiến thắng 4-0 trước TT.Huế, đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung bóng đá nam tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7.

Khán đài A sân vận động Hà Nam kín chỗ Trận chung kết đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm của các cổ động viên, hầu hết khán đài A của sân vận động tỉnh Hà Nam đều kín chỗ. Bước vào trận chung kết, SLNA triển khai thế trận dồn ép đối phương ngay từ đầu, tuy nhiên cơ hội cũng không thực sự rõ ràng. Những phút cuối cùng của hiệp 1, trong một pha lên bóng cầu thủ Nguyễn Đình Bảo của SLNA căng ngang từ cánh phải đầy khó chịu, bóng bật chân một cầu thủ TT. Huế vào lưới trong sự bất lực của thủ môn. Sang hiệp 2, SLNA tiếp tục giành quyền kiểm soát trận đấu, trung vệ trẻ tài năng Hoàng Văn Khánh cũng ghi dấu ấn với 2 bàn thắng có được. Đến gần cuối trận, SLNA tiếp tục có thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục. Tin, ảnh: Văn Đông

Bảo Nghi

