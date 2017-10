Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games

* Kình ngư nữ liên tiếp phá KLTG

Chiều qua, Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn tất ngày thi đấu cuối cùng của mình ở giải vô địch bơi lội thế giới với cự ly 400 m nữ hỗn hợp.

Ba ngày trước, Viên đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 200 m ngửa nữ thì ở cự ly không phải sở trường này, dù không lọt vào bán kết khi xếp hạng 21/30, nhưng cô gái 17 tuổi VN đã có sự tiến bộ vượt bậc với thành tích 4 phút 47 giây 60 hơn thành tích 4 phút 50 giây 32 ở Olympic London năm rồi. Đặc biệt, thành tích này phá sâu kỷ lục SEA Games được tạo lập bởi VĐV Natthanan (Thái Lan) tại SEA Games 26 năm 2011. Năm đó, Natthanan đoạt HCV với thành tích 4 phút 50 giây 88, còn Ánh Viên - lần đầu dự SEA Games - đã giành HCB với thành tích 4 phút 54 giây 65.



Ánh Viên - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ruta Meilutyte - Ảnh: Reuters

Kình ngư mới 16 tuổi - Ruta Meilutyte, người Lithuania - đã phá 2 kỷ lục thế giới (KLTG) tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Meilutyte trước đó phá KLTG nội dung 100 m bơi ếch và đoạt HCV. Rạng sáng qua, cô phá tiếp KLTG nội dung 50 m bơi ếch ở đợt thi bán kết với thành tích 29,48 giây.

Một VĐV tuổi teen khác là Katie Ledecky (16 tuổi, người Mỹ) không hề kém cạnh khi phá 1 KLTG nữa ở nội dung 800 m tự do và đoạt luôn HCV. Ledecky trước đó cũng phá KLTG và đoạt HCV nội dung 1.500 m tự do. Cùng với 2 HCV ở các nội dung 400 m tự do, tiếp sức 4 x 200 m tự do, Ledecky đã sở hữu tổng cộng 4 HCV. Tuy nhiên, Ledecky vẫn còn thua đồng đội Missy Franklin. Franklin sau khi đoạt HCV nội dung 200 m bơi ngửa rạng sáng qua đã sở hữu 5 HCV và nhiều khả năng sẽ làm nên lịch sử trở thành nữ kình ngư đầu tiên đoạt 6 HCV tại 1 kỳ giải vô địch thế giới khi còn thi đấu nội dung sở trường tiếp sức 4 x 100 m hỗn hợp.

L.P - G.L

