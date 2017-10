Ánh Viên, Quý Phước về Việt Nam dự giải

Khác với giải vô địch quốc nội các năm trước, nhà vô địch SEA Games 28 dự kiến chỉ đăng ký 4 nội dung gồm 100 m tự do, 200 m tự do, 400 m tự do và 100 m bướm. Những cự ly ngắn và trung bình như 50 m hay 800 m, Phước sẽ không đăng ký để tạo điều kiện cho các VĐV trẻ khác.

Đây là giải đấu nhằm chuẩn bị cho một giải quan trọng khác có tầm cỡ quốc tế diễn ra tại Hồng Kông vào trung tuần tháng 10 nên bản thân Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng (đơn vị chủ quản, nơi cử Phước đi tập huấn nước ngoài) không muốn Phước quá mất sức với việc tham dự quá nhiều nội dung.

Hai ngày trước giải vô địch quốc gia, Ánh Viên vẫn chưa đăng ký chính thức các nội dung mà cô sẽ thi đấu. Nhưng có thể năm nay Viên sẽ tham dự ít hơn năm 2015 - giải đấu mà cô đăng ký 20 nội dung và đoạt 14 HCV, 3 HCB cá nhân cùng với 2 HCV, 1 HCB đồng đội.

Nhật Duy