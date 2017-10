Ánh Viên tạo mưa kỷ lục

Với năng lực vượt trội so với các đối thủ ở đấu trường quốc nội, tài năng số 1 bơi lội VN Nguyễn Thị Ánh Viên giành chiến thắng tuyệt đối tại Đại hội TDTT toàn quốc, đồng thời tạo cơn “mưa kỷ lục” ở sân chơi này.



Ánh Viên - Ảnh: Ngô Nguyễn

Sau 3 ngày tranh tài, một mình Ánh Viên mang về cho đoàn Quân đội đến 15 HCV ở tất cả các nội dung. Ở ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên đoạt 3 HCV ở nội dung 100 m ngửa, 100 m bướm, 1.500 m tự do.

Đáng nói là cả 3 nội dung này, trong đó có cự ly đường dài 1.500 m, Ánh Viên đều phá kỷ lục đại hội. Bước sang ngày thi đấu thứ 2, Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng với 4 HCV ở các nội dung 50 m bướm, 100 m tự do, 100 m ếch, 400 m tự do. Trong đó đáng kể nhất là việc kình ngư này phá lỷ lục quốc gia ở nội dung 50 m bướm với thành tích 28”10 (kỷ lục cũ 28”22). Ở ngày thi đấu thứ 3, Ánh Viên tiếp tục vô đối ở những nội dung mà cô góp mặt khi giành chiến thắng ở nội dung 50 m ếch, 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp và đều phá kỷ lục đại hội.



Hôm qua, Ánh Viên tiếp tục giành thêm 5 HCV ở các nội dung 50 m ngửa, 200 m tự do, 200 m ếch, 800 m tự do, tiếp sức 4 x 100 m hỗn hợp. Trong đó, cô phá kỷ lục đại hội ở nội dung 50 m ếch.



Tài năng xuất chúng của Ánh Viên giúp đoàn Quân đội vươn lên dẫn đầu ở bảng xếp hạng ở môn bơi, hơn cả TP.HCM lẫn Đà Nẵng. Ánh Viên sẽ là điểm tựa vững chắc cho tham vọng thống trị làng bơi VN của đoàn Quân đội.

Hoàng Quỳnh

